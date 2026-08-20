James Harden nënshkruan me Cavaliers: kontratë 97 milionë dollarëshe dhe fitime karriere prej 511 milionë
James Harden ka firmosur një kontratë trevjeçare me Cleveland Cavaliers, vlerë totale 97 milionë dollarë. Me këtë marrëveshje, të ardhurat e tij të karrierës arrijnë rreth 511 milionë dollarë, duke e futur në një grup të vogël lojtarësh që kanë tejkaluar shifrën prej gjysmë miliardi.
Sipas Bleacher Report, ajo e vendos Harden pas LeBron James, Kevin Durant dhe Stephen Curry në renditjen e fitimeve më të larta në historinë e NBA-së: LeBron ($585M), Kevin Durant ($545M), Stephen Curry ($532M) dhe Harden ($511M).
Kontrata e re përfshin një opsion lojtari dhe një klauzolë për kompensim në rast të shkëmbimit, ndërsa mesatarja vjetore e pagesës është rreth 32 milionë dollarë. Kjo strukturë mund të ndikojë në pozicionin e Cavs në raport me kufijtë financiarë të ligës, por sipas llogarive pritet që ekipi të mbetet nën pragun e dytë. Harden kaloi pjesën më të madhe të tre viteve të fundit te Los Angeles Clippers dhe më parë kishte nënshkruar një kontratë dyvjeçare 81.5 milionë dollarëshe me opsion lojtari; më pas u shkëmbye te Cavs në shkurt dhe refuzoi opsionin prej 42.3 milionë dollarësh në qershor. Ai do të mbushë 37 vjeç këtë muaj, dhe agjenti i tij diskutoi si oferta dyvjeçare ashtu edhe trevjeçare para finalizimit të marrëveshjes. Së fundi, Forbes e renditi Harden ndër atletët më të paguar në botë, me të ardhura të përfshira nga paga dhe marrëveshje jashtë fushës së lojës.
Cavaliers shpresojnë që ruajtja e Harden të forcojë shanset e skuadrës për një ecje më të gjatë në plej-of; sipas Bleacher Report, menaxhimi i kontratës dhe roli i tij në ekip do të jenë vendimtarë për ambiciet e klubit këtë sezon.
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