BUKURESHT – Rumania shkatërron një dron detar pranë projektit të gazit, akuzon Rusinë
BUKURESHT, 20 gusht /ATSH – ANSA/ – Një avion luftarak rumun F-16 shkatërroi të enjten një dron detar disa qindra metra larg projektit të gazit Neptun Deep, në Detin e Zi.
Rumania, vend anëtar i NATO-s dhe fqinj me Ukrainën, e akuzoi Rusinë për incidentin.
Droni ishte “i ngarkuar me eksplozivë” dhe nuk vinte nga Ukraina, sqaroi ministri rumun i Mbrojtjes, Radu Miruță, në Facebook.
“Dënoj fuqishëm përshkallëzimin e këtyre incidenteve të papërgjegjshme nga ana e Federatës Ruse”, deklaroi presidenti rumun Nicușor Dan në X.
Ai e cilësoi ndërhyrjen e së enjtes si një “garë kundër kohës” për të mbrojtur jetën e personave që punojnë në platformën në det të hapur.
Sipas qeverisë rumune, aktualisht në projektin Neptun Deep punojnë qindra persona, ndërsa prodhimi pritet të nisë në vitin 2027.
Edhe presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, dënoi atë që e cilësoi si një fushatë të “luftës hibride” kundër Bashkimit Evropian.
“Po zhvillohet një fushatë kërcënimesh që po intensifikohet, e cila shqetëson qytetarët tanë dhe synon të përçajë Bashkimin tonë”, deklaroi von der Leyen.
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