EUR/USD 1.1724 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9170 EUR/ALL 95.8727 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.4825 EUR/TRY 52.9232 EUR/JPY 184.21 EUR/CAD 1.5941
BTC $78,144 ▲ +0.57% ETH $2,302 ▲ +0.25% XRP $1.3850 ▲ +0.26% SOL $83.8400 ▼ -0.5%
Emërimi i tre zëvendësministrave, Bajrami i thotë Kurtit: Qeveria është në dorëheqje, aty s’ka punë – po i emëron që të marrin pagë

Hykmete Bajrami nga Lidhja Demokratike e Kosovës ka reaguar pas emërimit të tre zëvendësministrave nga kryeministri në detyrë, Albin Kurti.

Bajrami në një postim në Facebook ka thënë se Qeveria është në dorëheqje dhe se emërimi i zëvendësministrave është bërë sa për të marr pagë.

“Kur një qeveri është në dorëheqje, ministrat kanë kompetenca të kufizuara dhe nuk punojnë me kapacitet të plotë. E pikërisht në këtë situatë Kurti po emëron zëvendësministra.

Për çka? Jo për punë, sepse s’ka punë, as s’ka ndonjë nevojë urgjente, po i emëron që të marrin pagë nga buxheti i shtetit, pa bërë asgjë”, shkruan ajo.

Bajrami më tej thekson se kjo është zhvatje e buxhetit – është abuzim me pozitën zyrtare.

“Dhe dëmi nuk është vetëm te paratë që po shpenzohen sot. Dëmi është te standardi që LVV-ja ka vendosë: me trajtu shtetin si pronë partiake, si mjet për me i shpërbly militantët. Këto standarde të ulëta kanë me i kushtu shumë e gjatë këtij vendi. Është koha të shkoni në opozitë se e keni gërryer shtetin”, shkruan Bajrami. /Telegrafi/

