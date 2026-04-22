Emërohet drejtori i ri i Burgut të Durrësit
Serian Mazreku është emëruar drejtor i ri i Burgut të Durrësit, pas ndarjes nga jeta të paraardhësit të tij, Etmond Llabani.
Llabani ishte komanduar si drejtor i Burgut të Durrësit më 15 janar, pas shkarkimit të drejtorit të mëparshëm, i cili u largua nga detyra pas arratisjes së një të burgosuri. Vetëm pak ditë më vonë, më 19 janar, ai pësoi një hemorragji cerebrale dhe iu nënshtrua një ndërhyrjeje kirurgjikale në shërbimin e Neurokirurgjisë në QSUT.
Ai u transferua drejt Italisë për mjekim të specializuar, me kërkesë të familjarëve por pavarësisht përpjekjeve mjekësore, Llabani nuk arriti të mbijetojë.
