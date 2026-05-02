Emiratet e Bashkuara Arabe heqin të gjitha masat paraprake të trafikut ajror të vendosura gjatë sulmeve iraniane
Emiratet e Bashkuara Arabe kanë hequr “të gjitha masat paraprake” në trafikun ajror gjatë sulmeve iraniane ndaj vendit, thuhet në një deklaratë nga Autoriteti i Përgjithshëm i Aviacionit Civil.
Autoriteti njoftoi rifillimin e plotë të operacioneve të navigimit ajror në të gjithë hapësirën ajrore të Emirateve të Bashkuara Arabe “pas një vlerësimi gjithëpërfshirës të kushteve operacionale dhe të sigurisë”.
Emiratet e Bashkuara Arabe kishin vendosur kufizime të kufizuara të udhëtimit ajror pasi Irani sulmoi vendin duke përdorur qindra raketa dhe dronë në hakmarrje për sulmet amerikane dhe izraelite ndaj objektivave iraniane në fund të shkurtit.
