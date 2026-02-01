Bota

Epstein i ofronte Lajçak, ‘gra dhe motrat e tyre të reja’

2 days ago
0 1 minute read

Mbi tre milionë dokumente të dosjes së Epstein janë publikuar nga Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara

Në dokumentet e publikuar së fundmit, të skandalit të autorit të krimeve seksuale, Jeffrey Epstein doli në pah edhe emri i politikanit dhe ish-të dërguarit të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë – Serbi, Miroslav Lajçak. Mesazhet e publikuara të vitit 2018, flisnin për një marrëdhënie më personale nga sa kishte pranuar më parë Lajçak.

Nga detajet e bëra publike, Lajçak dhe Epstein diskutonin jo vetëm për politikë dhe diplomaci, por edhe për gra, duke bërë që pas këtyre publikimeve Lajçak të dorëhiqej nga posti i tij si këshilltar i kryeministrit sllovak.

Në një nga bisedat, Epsteini i ofronte Lajçakut gra, duke shtuar se mund të ‘marrë edhe motrat e tyre’. Ai më pas ironizonte duke thënë se ndoshta janë shumë të reja për të, pasi janë nën 30 vjeç.

‘Mos u bë i keq. Nuk e dinë si jam në aksion’, i përgjigjej Lajçakut, sipas gazetës Dnevnik N. Në mesazhet e tjera, të dy flisnin për ‘vajza’ në Kiev ose Moskë, me një ton të relaksuar dhe shpesh me shaka.

Për një foto nga Moska, Epsteini i shkruante se do të preferonte ‘një vështrim më të brendshëm’ dhe pretendonte se ato vajza ishin ‘eksporti më i mirë rus’.

Por Lajçak përgjigjej ‘pas naftës’. Por Lajçak i mohon këto  dhe thotë se kurrë nuk ka komunikuar me Epsteinin për gra. Por dokumentet tregojnë se komunikimi i tyre nuk ishte sporadik.

Emri i Lajçakut përmendet qindra herë, dhe abuzuesi seksual shpesh e thërriste me emrin e afërt ‘Miro’.

Një pjesë e mesazheve datojnë nga periudha kur Lajçaku ishte president i Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së dhe qëndronte rregullisht në New York.

Gjatë kësaj periudhe, thuhet se janë organizuar takime, darka dhe vizita të mundshme në rezidencën e Epsteinin në Florida ku u abuzuan vajza të mitura, shkruan balkanweb.

2 days ago
0 1 minute read

Related Articles

“Amerika e Para” rrezikon të bëhet “Amerika e Vetmuar”

2 days ago

Gjyqtari Federal refuzon kërkesën për të bllokuar përkohësisht shtimin e agjentëve të ICE në Minesota

2 days ago

Kevin Warsh ka përpara një detyrë të vështirë.

2 days ago

ICE zgjeron kompetencat e agjentëve për të arrestuar persona pa urdhër gjykate

2 days ago

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button