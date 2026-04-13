Ethet e televotimit në “Fermën VIP”, fati i 5 konkurrenteve varet nga publiku, nisin flirtet
Jo pak e zhurmshme ka qenë edhe kjo fundjavë në “Fermën VIP”.
Një televotim mes 5 vajzave, Gresës, Malborës, Fabjolës, Mozës dhe Sarës ku publiku ka ende mundësi të zgjedhë fermeren e preferuar, do të sjellë të tjera zhvillime në lojë. Vetëm njëra prej tyre do të shpëtojë, ndërsa 4 të tjerat do të përballen me në një tjetër sfidë me 4 fermerë të tjerë mbrëmjen e sotme.
Dy fermerët e rinj që u bënë pjesë e lojës mbrëmjen e së premtes, Ermiona Lekbello dhe Klod Dedja kanë marrë kohën e tyre për të njohur fermën dhe fermerët.
Situata duket e qëndrueshme, por sigurisht nuk kanë munguar prapaskenat, sfidat e ngarkuara nga Agai dhe detyrimet ndaj punëve në stalla.
Lidhje të forta nuk janë krijuar vetëm mes fermerëve me njëri-tjetrin por edhe mes këtyre të fundit me kafshët. Duke treguar një dashuri dhe kujdes të veçantë konkurrentët kanë dhuruar emocione shumë të bukura.
Ndërkohë, nuk kanë munguar as shkëndijat e para të flirtit, duke shtuar edhe më shumë kuriozitetin mes banorëve dhe publikut.
Teksa ditët i lënë vendin njëra-tjetrës në fermën e vipave ka patur edhe shumë momentet pozitive, këngë dhe shumë humor.
Detajet patjetër do të marrin vëmendje gjatë mbrëmjes së sotme duke nisur nga ora 21.00, në ekranin e Vizion Plus dhe në dy kanalet e dedikuara Ferma Vip 1 dhe Ferma Vip 2.
