☁️
Tiranë 12°C · Vranët 01 April 2026
S&P 500 6,577 ▲0.75%
DOW 46,613 ▲0.59%
NASDAQ 21,836 ▲1.14%
NAFTA 99.84 ▼1.52%
ARI 4,782 ▲2.21%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1538 EUR/GBP 0.8719 EUR/CHF 0.9225 EUR/ALL 96.1011 EUR/MKD 61.6960 EUR/RSD 117.4258 EUR/TRY 51.3857 EUR/JPY 183.38 EUR/CAD 1.6064
₿ CRYPTO
BTC $68,173 ▲ +0.46% ETH $2,132 ▲ +1.58% XRP $1.3491 ▲ +0.57% SOL $84.0100 ▲ +1.54%
S&P 500 6,577 ▲0.75 % DOW 46,613 ▲0.59 % NASDAQ 21,836 ▲1.14 % NAFTA 99.84 ▼1.52 % ARI 4,782 ▲2.21 %
01 Apr 2026
Breaking
Federata” e grumbulluesve: Një kartel që rrit çmimet dhe varfëron fermerin Abissnet Superiore:Java e 30-të luhet në tri ditë, fillon me Flamurtari-Tirana Presidentja Osmani dekoron ekipin kombëtar të Kosovës me Medaljen Presidenciale të Meritave Nisin pëlqimet e para në Ferma VIP 3, Akili shpreh hapur ndjenjat: Ajo është e para që dua të shoh kur zgjohem, sa e mirë “Koala ime e bukur”, dron në Ferma VIP 3, kush e surprizoi Jonida Maliqin me fjalë të ëmbla
Menu
Sporti

Euro U-19/ Kombëtarja, gati për sfidën vendimtare ndaj Norvegjisë

· 1 min lexim

Kombëtarja shqiptare U-19 mbylli pasditen e sotme përgatitjet në Durrës, në prag të sfidës më të rëndësishme të grupit ndaj Norvegjisë, e vlefshme për raundin e parë të Kampionatit Europian 2027 të kësaj grupmoshe.

Një përballje vendimtare për skuadrën e drejtuar nga trajneri Fatjon Tafaj, pasi një fitore do t’i siguronte kuqezinjve kualifikimin në “Elite Round”.

Gjendja në ekip paraqitet mjaft e mirë, me grupin të plotë dhe pa probleme fizike, ndërsa të gjithë lojtarët janë të gatshëm për këtë sfidë të rëndësishme.

Në dy ndeshjet e para të grupit, Shqipëria u mposht minimalisht 2-1 nga Luksemburgu, ndërsa reagoi në mënyrë bindëse duke triumfuar 7-1 ndaj Maltës në “Shtëpinë e Futbollit”. Nga ana tjetër, Norvegjia kryeson grupin me pikë të plota pas dy fitoreve.

Takimi Shqipëri – Norvegji do të zhvillohet më 31 mars, në ora 15:00, në stadiumin “Shtëpia e Futbollit”. Hyrja për tifozët do të jetë falas.

The post Euro U-19/ Kombëtarja, gati për sfidën vendimtare ndaj Norvegjisë appeared first on RTSH.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

