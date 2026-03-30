Tiranë 11°C · Vranët 02 April 2026
02 Apr 2026
NASA lëshon misionin historik Artemis II drejt Hënës pas dekadash pritjeje Presidenti iranian i drejtohet popullit amerikan Kërcënimi ndaj administratorit të MCN: Res Publica kërkon sqarime nga Policia e Tiranës Federata” e grumbulluesve: Një kartel që rrit çmimet dhe varfëron fermerin Abissnet Superiore:Java e 30-të luhet në tri ditë, fillon me Flamurtari-Tirana
Euro U-19/ Kombëtarja, gati për sfidën vendimtare ndaj Norvegjisë

Kombëtarja shqiptare U-19 mbylli pasditen e sotme përgatitjet në Durrës, në prag të sfidës më të rëndësishme të grupit ndaj Norvegjisë, e vlefshme për raundin e parë të Kampionatit Europian 2027 të kësaj grupmoshe.

Një përballje vendimtare për skuadrën e drejtuar nga trajneri Fatjon Tafaj, pasi një fitore do t’i siguronte kuqezinjve kualifikimin në “Elite Round”.

Gjendja në ekip paraqitet mjaft e mirë, me grupin të plotë dhe pa probleme fizike, ndërsa të gjithë lojtarët janë të gatshëm për këtë sfidë të rëndësishme.

Në dy ndeshjet e para të grupit, Shqipëria u mposht minimalisht 2-1 nga Luksemburgu, ndërsa reagoi në mënyrë bindëse duke triumfuar 7-1 ndaj Maltës në “Shtëpinë e Futbollit”. Nga ana tjetër, Norvegjia kryeson grupin me pikë të plota pas dy fitoreve.

Takimi Shqipëri – Norvegji do të zhvillohet më 31 mars, në ora 15:00, në stadiumin “Shtëpia e Futbollit”. Hyrja për tifozët do të jetë falas.

