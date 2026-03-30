Tiranë 16°C · Kthjellët 05 April 2026
S&P 500 6,583 ▲0.11%
DOW 46,505 ▼0.13%
NASDAQ 21,879 ▲0.18%
NAFTA 112.06 ▲0.47%
ARI 4,680 ▲0%
EUR/USD 1.1543 EUR/GBP 0.8724 EUR/CHF 0.9217 EUR/ALL 95.8543 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4133 EUR/TRY 51.3830 EUR/JPY 184.04 EUR/CAD 1.6060 EUR/USD 1.1543 EUR/GBP 0.8724 EUR/CHF 0.9217 EUR/ALL 95.8543 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4133 EUR/TRY 51.3830 EUR/JPY 184.04 EUR/CAD 1.6060
BTC $67,311 ▼ -0.15% ETH $2,056 ▼ -0.11% XRP $1.2992 ▼ -1.25% SOL $79.5900 ▼ -1.75%
05 Apr 2026
Piloti amerikan i avionit të rrëzuar F-15E shpëtohet në Iran: Çfarë dimë ne Ekspozitë me vezët e Pashkës, artistët nga disa vende bëhen bashkë në Korçë LIBAN : Të paktën 6 viktima pas sulmeve ajrore izraelite Basketboll/ Tirana shpallet kampione e Kampionatit Kombëtar U-18 për vajza për të tretin vit radhazi Dyshohet për krime lufte në Kosovë, prokurorët kërkojnë paraburgim për ish-pjesëtarin e Ministrisë së Brendshme serbe
Sporti

Euro U-19/ Kombëtarja, gati për sfidën vendimtare ndaj Norvegjisë

· 1 min lexim

Kombëtarja shqiptare U-19 mbylli pasditen e sotme përgatitjet në Durrës, në prag të sfidës më të rëndësishme të grupit ndaj Norvegjisë, e vlefshme për raundin e parë të Kampionatit Europian 2027 të kësaj grupmoshe.

Një përballje vendimtare për skuadrën e drejtuar nga trajneri Fatjon Tafaj, pasi një fitore do t’i siguronte kuqezinjve kualifikimin në “Elite Round”.

Gjendja në ekip paraqitet mjaft e mirë, me grupin të plotë dhe pa probleme fizike, ndërsa të gjithë lojtarët janë të gatshëm për këtë sfidë të rëndësishme.

Në dy ndeshjet e para të grupit, Shqipëria u mposht minimalisht 2-1 nga Luksemburgu, ndërsa reagoi në mënyrë bindëse duke triumfuar 7-1 ndaj Maltës në “Shtëpinë e Futbollit”. Nga ana tjetër, Norvegjia kryeson grupin me pikë të plota pas dy fitoreve.

Takimi Shqipëri – Norvegji do të zhvillohet më 31 mars, në ora 15:00, në stadiumin “Shtëpia e Futbollit”. Hyrja për tifozët do të jetë falas.

Lexo Gjithashtu