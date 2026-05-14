Siljanovska: Marrëveshja e Prespës konfirmon qartë ekzistencën e popullit maqedonas me historinë dhe gjuhën e vet Nga statistikat te veprimi, si po luftohen sëmundjet kronike jo-ngjitëse në Kosovë? Interi, pas kampionatit vjen edhe Kupa Euroliga: Valencia, për herë të parë në "Final Four" Manchester City vazhdon presionin ndaj Arsenalit
Euroliga: Valencia, për herë të parë në “Final Four”

Përralla e Euroligës për Valencian vazhdon, duke triumfuar 81-64 në ndeshjen e 5-të kundër Panathinaikos. Kjo është pjesëmarrja e parë e klubit spanjoll në Final Four, ku do të përballet në derbin spanjoll kundër Real Madridit.

Pas një sezoni të shkëlqyer të rregullt që përfundoi në vendin e dytë (25 fitore dhe 13 humbje), skuadra e Pedro Martinez e ka tejkaluar edhe një herë veten në këtë fazë pas sezonit, duke arritur një moment historik

Ky është një sukses historik duke marrë parasysh se seria filloi me bardheblutë nga Athina që arritën një epërsi 2-0 pas dy ndeshjeve të para. Nga aty, ndodhi e paimagjinueshmja: Valencia fitoi tre ndeshje radhazi (përfshirë dy në OAKA) dhe e mori serinë 3-2.

