Europa League/ Aston Villa bie në Nottingham, Braga mund Freiburg në gjysmëfinalen e parë
Këtë te enjte u zhvilluan ndeshjet e para gjysmëfinale të Europa League. Nottingham fitoi 1-0 ndaj Aston Villas, në një sfidë të luftuar. Vendimtar rezultoi goli i Wood me penallti. Braga triumfoi 2-1 ndaj Freiburg. Golit të Tiknaz iu përgjigj Grifo. Në fund portugezët ia dolën falë Dorgeles. Në conference league, spikat suksesi 1-3 i […]
Në conference league, spikat suksesi 1-3 i anglezëve të Crystal Palace ndaj Shakhtar Donetsk, duke hedhur një hap të rëndësishëm drejt kualifikimit në finale. Vallecano fitoi 1-0 ndaj Strasbourg në Spanjë. Ndeshjet e kthimit luhen pas një jave.
