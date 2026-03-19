Europa League/ Celta Vigo dhe Freiburg kualifikohen në çerekfinale
Kanë përfunduar ndeshjet e orës 18:45 në Europa League dhe janë mësuar emrat e 2 skuadrave që i janë bashkuar Bragës në fazën çerekfinale të turneut.
Pas barazimit 1-1 në ndeshjen e parë, Celta Vigo fiton në Francë përballë Lionit 2-0 dhe kualifikohet në çerekfinalet e këtij edicioni të Conference League.
Freiburg siguron një biletë mes 8 më të mirave të turneut, pasi ka mposhtur me rezultatin e thellë 5-1 Genkun në ndeshjen e kthimit, duke zhvlerësuar fitoren 1-0 të belgëve në ndeshjen e parë.
