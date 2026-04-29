EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010
Kosova

Dështon zgjedhja e presidentit, Kuvendi shpërndahet dhe Kosova shkon në zgjedhje të reja

· 2 min lexim

Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë dështuar të zgjedhin presidentin e ri brenda afatit kushtetues, duke bërë që Kuvendi të shpërndahet dhe vendi të hyjë në proces të zgjedhjeve të parakohshme.

Në përfundim të seancës, saktësisht në orën 00:00, kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu, deklaroi se, bazuar në aktgjykimin e Gjykatës Kushtetuese, Kuvendi konsiderohet i shpërndarë.

“Sipas aktgjykimit, Kuvendi konsiderohet i shpërndarë”, tha Haxhiu në mbyllje të seancës.

Pak para skadimit të afatit, kryeministri Albin Kurti tha se nuk kishte më hapësirë për zgjidhje tjetër.

“Ndodhemi në këtë pikë në të cilën s’kemi çfarë të bëjmë më shumë”, deklaroi ai.

Kurti akuzoi opozitën për mungesë bashkëpunimi, duke thënë se mazhoranca kishte ofruar zgjidhje, por ato nuk ishin pranuar.

Në seancën e 28 prillit nuk morën pjesë deputetët e partive opozitare, duke pamundësuar kuorumin për votimin e dy kandidateve të propozuara nga Lëvizja Vetëvendosje, Feride Rushiti dhe Hatixhe Hoxha.

Sipas aktgjykimit të Gjykatës Kushtetuese të 25 marsit, pas dështimit për zgjedhjen e presidentit, Kuvendi shpërndahet automatikisht dhe vendi duhet të mbajë zgjedhje të reja brenda 45 ditësh.

Me këtë zhvillim, Kosova hyn në një tjetër cikël elektoral, ndërsa pritet caktimi i datës së zgjedhjeve sipas afateve kushtetuese./Telegrafi.

