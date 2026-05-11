Europa League: Francezi Letexier arbitron finalen Freiburg-Aston Villa
Francezi François Letexier do të arbitrojë finalen e Europa League midis Freiburg dhe Aston Villa, e planifikuar për të mërkurën, më 20 maj, në orën 21:00 në Besiktas Park në Stamboll dhe që do të vijë për shikuesit në ekranin e RTSH.
37-vjeçari, një arbitër ndërkombëtar që nga viti 2017, ka arbitruar tetë ndeshje të Ligës së Kampionëve këtë sezon, përfshirë ndeshjen e dytë çerekfinale midis Arsenal dhe Sporting CP. Kjo do të jetë finalja e tij e dytë në një kompeticion të UEFA-s, pasi ka arbitruar Spanjën kundër Anglisë në finalen e Euro 2024.
Ai gjithashtu ka arbitruar Superkupën UEFA të vitit 2023 midis Manchester City dhe Sevilla dhe ishte gjyqtari i katërt në finalen e Ligës së Kampionëve të vitit 2024.
Skuadra e plotë:
Gjyqtar: François Letexier (Francë);
Asistentë: Almira Spahic (Suedi) dhe Monica Løkkeberg (Norvegji);
Gjyqtar i katërt: Iuliana Demeterscu (Rumani);
Gjyqtar rezervë: Tilde Hedberg (Suedi);
VAR: Bram Van Driessche (Belgjikë);
Asistent VAR: Fedayi San (Zvicër);
Mbështetës VAR: Michael Fabbri (Itali)
