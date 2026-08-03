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Sporti

Europiani i Atletikës: Shqipëria përfaqësohet nga 3 atletë

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Shqipëria do të përfaqësohet me 3 atletë në Kampionatin Europian të Atletikës, që do të zhvillohet në Birmingham më 10-16 gusht dhe do të transmetohet drejtpërdrejt dhe ekskluzivisht në rrjetin e Radio Televizionit Shqiptar.

Franko Burraj, Markelo Mema dhe Yipsi Moreno do të përfaqësojnë ngjyrat kuqezi në eventin më të rëndësishëm të atletikës në Europë.

Franko Burraj do të përfaqësojë Shqipërinë në disiplinën e 400 metrave në Kampionatin Europian të Atletikës, që do të zhvillohet nga 10–16 gusht në Birmingham, Angli.

Një nga sprinterët më të mirë shqiptarë, Franko do të garojë mes elitës europiane, i shoqëruar nga trajneri i tij, Bruno Rrotani, si pjesë e delegacionit kuqezi.

Markelo Mema do të përfaqësojë Shqipërinë në disiplinën e hedhjes së çekiçit në Kampionatin Europian të Atletikës, që do të zhvillohet nga 10–16 gusht në Birmingham.

Markelo do të garojë mes atletëve më të mirë të Europës, duke përfaqësuar me krenari ngjyrat kuqezi në këtë aktivitet madhor.

Yipsi Moreno do të përfaqësojë Shqipërinë në disiplinën e hedhjes së çekiçit në Kampionatin Europian të Atletikës, që do të zhvillohet nga 10–16 gusht në Birmingham.

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