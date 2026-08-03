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Infantino kërkon ndihmën e Trump për të shmangur humbjen e presidencës së FIFA-s

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Gianni Infantino i ka kërkuar ndihmë Donald Trump për të mbajtur postin e tij si president i FIFA-s mes presionit në rritje për të dhënë dorëheqjen. Kjo situatë lindi pas lançimit dhe tërheqjes së mëvonshme të “FIFA Forëard Enterprise” (FFE), projektit që parashikonte krijimin e një kompanie për të menaxhuar të drejtat komercale, licencimin dhe organizimin e garave globale, përfshirë Kupën e Botës, me një hapje ndaj investitorëve privatë.

Sipas Neë York Post dhe BBC, duke cituar dy burime, Infantino ka planifikuar të flasë sot me Sekretarin e Shtetit të SHBA-së Marco Rubio. Megjithatë, burime të FIFA-s mohuan për Fox Neës se ai pati një telefonatë me Rubion ose “ndonjë anëtar tjetër të kabinetit të Trump sot ose çdo ditë tjetër”.

Një burim tjetër shpjegon se presidenti i FIFA-s ndihet “i izoluar” dhe “po kërkon aleatë të profilit të lartë për ta mbështetur publikisht”. Që nga e marta e kaluar dhe njoftimi i planit të tij, kontakti midis Infantinos dhe Trump thuhet se ka pushuar dhe ky i fundit nuk po i përgjigjet më telefonatave të drejtuesit sportiv.

Gianni Infantino ka kërkuar mbështetje për një javë përballë rebelimit të brendshëm të UEFA-s kundër tij. Disa shoqata, përfshirë Finlandën dhe Uellsin, kanë njoftuar se nuk do ta mbështesin rizgjedhjen e presidentit të FIFA-s marsin e ardhshëm.

Anglia pritet të ndjekë të njëjtën rrugë. UEFA dhe CONCACAF gjithashtu kanë shprehur publikisht kundërshtimin e tyre ndaj planit, duke kërkuar përkatësisht dorëheqjen e Infantinos dhe një “riorganizim të plotë” të presidencës.

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