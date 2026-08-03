Kurti e Abdixhiku takohen nesër në Kuvend, LDK pranon ftesën
Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) ka pranuar ftesën e kryetarit të Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, për takim për diskutimin e formimit të institucioneve të reja.
Takimi është planifikuar të mbahet nesër në orën 18:00, në ndërtesën e Kuvendit të Kosovës.
Ftesa e Kurtit erdhi në prag të seancës për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, me qëllim arritjen e një marrëveshjeje mes partive për funksionalizimin e institucioneve.
Ndërkohë, PDK dhe AAK kanë bërë të ditur se nuk do të marrin pjesë në takim.
Ato kanë përsëritur qëndrimin e tyre se do të qëndrojnë në opozitë.
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