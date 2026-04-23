Europiani i Mundjes: Ukraina dominon mundjen për vajza
Ukraina dominon Kampionatin Europian të mundjes për vajza me tre medalje të arta dhe një të argjendtë. Të artën e parë do të merrte në peshën deri në 50 kilogram, teksa Livash do të fitonte me superioritet pikësh, 11-0 me turken Demirhan. Më pas e artë, tashmë në peshën deri në 59 kilogram, Vinik, që mundi 8-4 polaken Vierzesien.
Dhe e arta e tretë në peshën deri në 76 kilogram me Alpiejeva, që fitoi ndaj rumunes Angel, 6-2. I iku e arta vetëm në peshën deri në 55 kilogram, teksa Malançuk u mund me superioritet pikësh 0-10 nga rumunia Ana.
E arta e pestë i ka takuar turkes Nesrin Bas, që në peshën deri në 68 kilogram fitoi aforfe për mosparaqitje të kundërshtares në tapet, kjo për arsye dëmtimi. Bëhet fjalë për Shauçuk.
Në këto kushte mundja për vajza ka mbyllur ditën e parë të garimit, ndërsa edhe e premtja do të jetë po për vajza. E shtuna dhe e diela për mundjen e lirë, ndërsa Europiani ul siparin të dielën e 26 prillit, ndërsa po vjen drejtpërdrejtë në rrjetin e Radio Televizionit Shqiptar.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.