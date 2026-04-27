Tiranë 22°C · Pjesërisht vranët 27 April 2026
S&P 500 7,165 ▲0.8%
DOW 49,231 ▼0.16%
NASDAQ 24,837 ▲1.63%
NAFTA 96.86 ▲2.61%
ARI 4,720 ▼0.43%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1706 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9207 EUR/ALL 95.5658 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3985 EUR/TRY 52.7359 EUR/JPY 186.77 EUR/CAD 1.6011 EUR/USD 1.1706 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9207 EUR/ALL 95.5658 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3985 EUR/TRY 52.7359 EUR/JPY 186.77 EUR/CAD 1.6011
₿ CRYPTO
BTC $77,723 ▼ -0.4% ETH $2,316 ▼ -0.72% XRP $1.4158 ▼ -0.79% SOL $85.3400 ▼ -1.41%
S&P 500 7,165 ▲0.8 % DOW 49,231 ▼0.16 % NASDAQ 24,837 ▲1.63 % NAFTA 96.86 ▲2.61 % ARI 4,720 ▼0.43 % S&P 500 7,165 ▲0.8 % DOW 49,231 ▼0.16 % NASDAQ 24,837 ▲1.63 % NAFTA 96.86 ▲2.61 % ARI 4,720 ▼0.43 %
EUR/USD 1.1706 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9207 EUR/ALL 95.5658 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3985 EUR/TRY 52.7359 EUR/JPY 186.77 EUR/CAD 1.6011 EUR/USD 1.1706 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9207 EUR/ALL 95.5658 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3985 EUR/TRY 52.7359 EUR/JPY 186.77 EUR/CAD 1.6011
27 Apr 2026
Breaking
Menu
Kosova

Fahrije Hoti rrëfen historinë e saj në “Rrugëtimi” – nga lufta te ndërtimi i biznesit “Krusha”

· 2 min lexim

Një histori që nis me dhimbje të madhe dhe vazhdon me forcë të jashtëzakonshme do të vijë së shpejti në podcastin “Rrugëtimi” në Telegrafi, me redaktoren Jehona Hulaj.

Në episodin e radhës, e ftuar është Fahrije Hoti, themeluese e ndërmarrjes “Krusha”, e cila do të ndajë rrugëtimin e saj nga humbjet gjatë luftës deri te ndërtimi i një biznesi që sot është simbol i fuqizimit të grave në Kosovë.

“Një fshat me shtatë mijë banorë… janë vra dyqind e njëzet e gjashtë burra, në mesin e tina edhe bashkëshorti”, rrëfen ajo për fillimin e një periudhe të vështirë në jetën e saj.

Fahirje Hoti në podcastin “Rrugëtimi” në TelegrafiFoto: Ridvan Slivova

Pavarësisht sfidave, vendimi për të mos u dorëzuar u kthye në pikënisje të një rruge të re.

“Do me fillu diçka me punu se përndryshe nuk jetohet kështu”, thotë Hoti, duke përshkruar momentin që ndryshoi gjithçka.

“Vendosëm m’i ekspozu disa kavanoza me prodhim turshi…”, kujton ajo fillimet e para.

Episodi i plotë publikohet të hënën e ardhshme në të gjitha platformat e Telegrafit. /Telegrafi/

– YouTube www.youtube.com

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu