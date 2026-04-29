Fatos Klosi: 21 Janari, sipas tij, ishte i planifikuar dhe provat u fshinë
Ish-kreu i SHISH, Fatos Klosi, ka deklaruar se ngjarjet e 21 Janarit dhe viktimat e asaj dite nuk kanë qenë të rastësishme. Ai shprehu se forca e përdorur gjatë protestës u zhvillua para kamerave dhe se më pas u ndërmorrën veprime për të fshirë gjurmët e ngjarjes.
Raporton shqiptarja se Klosi pretendon se, pas protestës, u fshi serveri i Kryeministrisë, Garda u mbajt e izoluar për disa ditë dhe disa të lënduar u trajtuan brenda institucionit. Ai tha se prokuroria u pengua në hetime dhe se prokurorja u sulmua publikisht pas lëshimit të urdhrave të arrestit. Klosi akuzoi ish-kryeministrin Sali Berisha, duke pohuar se përdorimi i dhunës ishte i planifikuar me qëllim të demonstrimit të kontrollit mbi sigurinë e vendit.
Gjatë intervistës, Klosi bëri edhe një vlerësim të gjendjes së sigurisë në vend: sipas tij, Shqipëria nuk përballet me një kërcënim të lartë nga terrorizmi, por po përballet me rritjen dhe sofisticimin e krimit të organizuar, si dhe me sulme kibernetike në rritje. Ai rikujtoi rastin e vrasjes së Azem Hajdarit, duke theksuar se ajo ishte shfrytëzuar politikisht, dhe vuri në dukje nevojën për masa më të avancuara të hetimit dhe bashkëpunimit për të ndjekur grupet kriminale që përdorin metoda më komplekse.
Në përfundim, Klosi thekoi se për partnerët ndërkombëtarë siguria shpesh është prioritet dhe se sfida kryesore për Shqipërinë sot mbetet krimi i organizuar, ndaj duhen forcuar kapacitetet e zbuluara dhe hetuese, sipas shqiptarja.
