Fatos Nano në gjendje të rëndë shëndetësore, sot pësoi edhe një arrest kardiak
Ish-kryeministri Fatos Nano prej ditësh ndodhet i shtruar në një spital privat në Tiranë, për shkak të problemeve shëndetësore. Nano është hospitalizuar që prej datës 8 tetor, pas një arresti kardirespirator.
Burime pranë spitalit bëjnë me dije se gjendja e tij vijon të jetë e rëndë, shkruan “newsbomb”. Sipas të njëjtave burime, mësohet se ditën e sotme ai ka pësuar edhe një tjetër arrest kardiak. Ai ka humbur koshiencën, ndërsa organet vitale vijojnë të jenë funksionale.
Ish-kreu i Partisë Socialiste ka pasur prej kohësh probleme me mushkëritë dhe është trajtuar më herët për një sëmundje kronike të sistemit respirator
Kjo nuk është hera e parë që Nano shtrohet në spital. Në 2023 ai ndodhej në intubim pasi iu rikthye një problem kronik respirator, që në gjuhën mjekësore njihet si SPOK, sëmundje pulmonare obstruktive kronike.