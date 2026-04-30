Ferit Hoxha me homologët nga Austria, Çekia dhe Sllovakia: Mbështetje e fortë për rrugën europiane të Shqipërisë
Ministri i Jashtëm i Shqipërisë, Ferit Hoxha, priti sot në Tiranë, ministren Federale për Çështjet Evropiane dhe Ndërkombëtare të Austrisë, Beate Meinl-Reisinger, ministrin e Punëve të Jashtme të Çekisë, Petr Macinka, dhe ministrin e Punëve të Jashtme dhe Evropiane të Sllovakisë, Juraj Blanár, ku së bashku dhanë një deklaratë për mediat.
Në fjalën e tij, ministri i Jashtëm Ferit Hoxha theksoi rëndësinë e vizitës së homologëve nga Austria, Çekia dhe Sllovakia, duke e cilësuar atë si një moment të veçantë për Shqipërinë. Ai u shpreh se prania e tyre në Tiranë pasqyron miqësinë e sinqertë që këto vende ndajnë me Shqipërinë, si dhe bashkëpunimin e fortë dhe të qëndrueshëm që është ndërtuar ndër vite. Hoxha nënvizoi se ky bashkëpunim ka qenë veçanërisht i rëndësishëm në mbështetjen e palëkundur për zgjerimin e Bashkimit Europian dhe për rrugën e anëtarësimit të Shqipërisë, duke shtuar se vendi ynë është mirënjohës për këtë mbështetje.
Ai vuri në dukje rolin e formatit Slavkov (S3) si një platformë konstruktive me agjendë të orientuar drejt së ardhmes, e cila ka kontribuar në forcimin e bashkëpunimit evropian dhe rajonal.
“Veçanërisht, ky format ka luajtur rol kyç në krijimin e Grupit ‘Miqtë e Ballkanit Perëndimor’ tre vite më parë, i cili ka mbështetur në mënyrë aktive avancimin e perspektivës evropiane të rajonit dhe afrimin e përfitimeve konkrete të integrimit përpara anëtarësimit,” tha Hoxha.
Ministri nënvizoi se anëtarësimi në BE mbetet prioriteti strategjik kryesor i Shqipërisë, duke shtuat se “Jemi plotësisht të angazhuar për të ruajtur këtë ritëm të fortë dhe presim përmbushjen e IBAR sa më shpejt, duke hapur rrugën për fazën e ardhshme të negociatave, atë të mbylljes së kapitujve. Ky është dhe duhet të mbetet një proces i bazuar në meritë, i mbështetur në reforma dhe rezultate konkrete e të verifikueshme.”
Në vijim të deklaratës së tij, Hoxha u ndal tek zhvillimet rajonale, duke theksuar se diskutimet me homologët nga Austria, Çekia dhe Sllovakia u përqendruan në rëndësinë e stabilitetit dhe bashkëpunimit në Ballkanin Perëndimor.
Ai nënvizoi se perspektiva e qartë evropiane për të gjitha vendet e rajonit është thelbësore, ndërsa mbështetja politike për zgjerimin e Bashkimit Europian, integrimi gradual dhe koordinimi më i ngushtë mes shteteve anëtare dhe vendeve të Ballkanit duhet të mbeten në qendër të agjendës së përbashkët.
“Diskutimet tona u përqendruan në ndërlidhjet energjetike dhe korridoret e transportit, veçanërisht në dritën e zhvillimeve aktuale gjeopolitike. Trajtuam edhe migracionin dhe menaxhimin e kufijve, si dimensione kyçe të sigurisë së BE-së. Shqipëria është e angazhuar për të rritur kapacitetet, për të forcuar kontrollin kufitar dhe për të adresuar migracionin e parregullt në bashkëpunim të ngushtë me BE-në.”
“Ballkani Perëndimor është pjesë integrale e së ardhmes së Evropës. Në kontekstin e sotëm gjeopolitik, zgjerimi nuk është thjesht një zgjedhje politike, por një domosdoshmëri strategjike. Rikonfirmuam angazhimin tonë të përbashkët për të ruajtur këtë moment të fortë politik dhe për të çuar përpara, pa vonesa, rrugëtimin drejt integrimit evropian të Shqipërisë dhe të gjithë rajonit.”
