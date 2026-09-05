Caitlin Clark: Kimia me Paige Bueckers dhe bashkëpunimi i tyre në Kupën e Botës së FIBA-së
Caitlin Clark shprehu entuziazëm për mundësinë të luajë në prapaskenë me Paige Bueckers te skuadra e SHBA-së në Kupën e Botës së FIBA-së. Ajo vlerësoi prerjet e Bueckers pa top, ndjesinë e fortë për lojën dhe theksoi se kimia mes tyre po forcohet gjatë seancave stërvitore dhe ndeshjeve të turneut.
Siç raporton Bleacher Report, Clark ka luajtur kundër dhe me Bueckers që kur ishin të rinja, dhe e konsideron atë një prej lojtarëve më të mirë për lëvizje pa top në ligë. Skuadra e re e SHBA-së përfshin gjithashtu emra si Aliyah Boston, Angel Reese, Kiki Iriafen dhe Sonia Citron; Bueckers e ka quajtur grupin “Young and Turnt”. Me A’ja Wilson dhe Kelsey Plum të papërfshirë për shkak të shqetësimeve shëndetësore, presioni për të mbajtur ritmin i bie pjesërisht këtyre lojtarëve të rinj.
Ish-drejtores kombëtare e USA Basketball, Carol Callan, tha për ESPN se edhe nëse disa janë relativisht të rinj, ajo i sheh si veteranë për shkak të konkurrencës dhe pasionit që sjellin. Clark deklaroi se beson se lidhja e tyre në fushë do të vazhdojë të rritet dhe do të ndihmojë ekipin të përballojë mungesat. Sipas Bleacher Report, pritet që kimia midis tyre të forcohet gjatë garave të Kupës së Botës.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.