Final 4 i Euroligës: 4 skuadra garojnë për titullin kampion në Athinë
Final Four i EuroLeague 2026 do të zhvillohet më datat 22-24 maj në Athinë në “Telekom Center”, me gjysmëfinalet të premten dhe ndeshjen finale të dielën.
Final Four i EuroLeague 2026 është përcaktuar, me katër ekipe – Olympiacos Piraeus, Real Madrid, Fenerbahce Beko Istanbul dhe Valencia Basket – tani vetëm dy fitore larg lavdisë.
Olympiacos u bë skuadra e parë që siguroi një vend në Final Four të EuroLeague 2026, pasi mposhti Monacon 3-0 në serinë e tyre të play-off-it dhe siguroi një vend në F4 për herë të pestë radhazi.
Real Madridi u bë skuadra e dytë që siguroi një vend në raundin tjetër, pasi mposhti Hapoel Tel Aviv me rezultatin 3-1 në seri.
Fenerbahce pasoi si e kualifikuara e tretë, duke e mbyllur ndeshjen me rezultatin 3-1 kundër Zalgiris Kaunas, pasi i mbijetoi një përfundimi dramatik në kohën shtesë në ndeshjen e katërt.
Së fundmi, Valencia u bë pjesëmarrësja e fundit në Final Four të EuroLeague këtë vit, duke mposhtur Panathinaikosin 3-2 dhe duke u kualifikuar në Final Four të parën në histori të klubit. Ata janë vetëm skuadra e dytë që rikthehet nga një disavantazh 0-2.
Në gjysmëfinale, Olympiacos do të përballet me kampionët në fuqi Fenerbahçen. Në anën tjetër, Real Madridi do të takohet me Valencian në një derbi spanjoll.
Final Four i EuroLeague 2026 do të mbahet në Athinë në “Telekom Center” gjatë fundjavës së katërt të majit.
Gjysmëfinalet janë planifikuar për të premten, më 22 maj, të ndjekura nga ndeshja e titullit të dielën, më 24 maj. Të gjitha takimet do të transmetohen në RTSH.
