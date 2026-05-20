Finalja e Europa League: Freiburg kundër Aston Villa, formacionet zyrtare
Formacionet zyrtare për ndeshjen Freiburg – Aston Villa, finalja e Europa League, e planifikuar për në orën 21:00 në Beshiktas Park të Stambollit dhe që do të vijë për shikuesit në ekranin e RTSH.
Freiburg (4-2-3-1): Atubolu; Kübler, Ginter, Lienhart, Treu; Eggestein, Höfler; Beste, Manzambi, Grifo; Matanovic. Trajner: Schuster. Aston
Villa (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Lindelof, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendía; watkins. Trajner: Emery.
