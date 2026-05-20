Qytetarja në Graçanicë: U largova nga puna pas 35 vitesh pa asnjë shpjegim – burri im mbështet Rashiqin
Punonjësja e Qendrës së Shëndetit në Graçanicë pretendon se u shkarkua pa shpjegim pas 35 vitesh pune.
Një punonjëse e Qendrës së Shëndetit në Graçanicë ka deklaruar se është larguar nga puna në mënyrë të papritur, pas 35 vitesh shërbim në këtë institucion.
Qytetarja serbe nga Kosova, Gordana Nedeljkoviq tha se ajo u thirr në fund të orarit të punës dhe iu dorëzua vendimi për shkarkim, pa marrë ndonjë shpjegim të qartë për arsyet e largimit.
Sipas saj, në dokumentin e largimit ishte përmendur se arsyeja lidhej me “angazhim në politikë”, gjë që ajo e mohon kategorikisht.
Nedeljkoviq theksoi se nuk është anëtare e asnjë partie politike dhe se nuk është marrë kurrë me veprimtari politike.
Ajo shtoi se beson se largimi i saj mund të ketë lidhje me punësimin e bashkëshortit të saj në ministrin e Komuniteteve për Kthim të Kosovës, të cilën e udhëheq politikani serb, Nenad Rashiq.
“Kur pyeta për arsyet, nuk mora asnjë sqarim. Askush nuk më dha përgjigje të qartë”, u shpreh ajo, duke shtuar se vendimi iu dorëzua në prani të një punonjësi administrativ të quajtur Stojan Periq, i cili, sipas saj, nuk kishte informacion mbi rastin.
Theksojmë se disa qytetarë janë larguar nga puna pasi nuk po mbështetin partinë e kontrolluar nga Serbia, Listën Serbe, e cila po shantazon dhe po u bën presion votuesve serbë.
Ndryshe, në mesin e serbëve të ndaluar nga Policia për kërcënim të votuesve, ka drejtorë institucionesh shëndetësore e arsimore ilegale, dhe një asambleist të Komunës së Graçanicës. /Telegrafi/
