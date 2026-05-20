Ambasadori i ri i SHBA, Vangjeli: Wendt, si një kostum i prerë dhe i qepur me porosi për nevojat që ka Shqipëria
Analisti Lorenc Vangjeli ka vlerësuar figurën e kandidatit për ambasador të Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Eric Wendt, duke e cilësuar si “një kostum të prerë dhe të qepur me porosi për nevojat që ka Shqipëria”.
I ftuar në emisionin “Trialog”, Vangjeli u ndal tek profili dhe karriera e Wendt, duke theksuar se një nga detajet më domethënëse në jetëshkrimin e tij është fakti që ka qenë pjesë e Beretave të Gjelbra, një nga njësitë më elitare të ushtrisë amerikane.
“Ka pasur një pritje për ambasadorin e ri dhe për konfirmimin e tij në detyrë. Në jetëshkrimin e ambasadorit të ardhshëm më bën përshtypje një detaj: ka qenë pjesë e Beretave të Gjelbra. Është një familje ushtaraku; edhe i biri edhe dhëndri janë pjesë e ushtrisë amerikane. Në këtë rast duket si një kostum i prerë dhe i qepur me porosi për nevojat që ka Shqipëria në këtë stad të saj”, u shpreh Vangjeli.
Analisti komentoi edhe deklaratat e kandidatit për ambasador lidhur me prioritetet e politikës amerikane, duke ndalur tek slogani i përdorur gjatë fushatës së Donald Trump.
“Përmendi togfjalëshin aq shumë të dëgjuar në fushatën elektorale të Trump-it, ‘ta bëjmë Amerikën më të sigurt’. Dhe çfarë do të thotë kjo në sytë e Shteteve të Bashkuara? Do të thotë që të jenë të sigurta edhe vendet aleate”, deklaroi ai.
Sipas Vangjelit, fokusi tek korrupsioni, krimi i organizuar dhe lufta kundër trafiqeve tregon se Shqipëria vijon të jetë në vëmendjen e SHBA-ve.
“Ndalet tek korrupsioni, krimi i organizuar dhe lufta kundër trafiqeve, që janë tre nga boshtet e së ligës që ka helmuar të sotmen dhe të nesërmen e vendit. Kur flitet për Shqipërinë do të thotë që jemi në vëmendjen e tyre. Është si një lloj mesazhi: ‘E dimë ç’keni bërë, ne po ju shohim’”, tha Vangjeli.
Vangjeli shtoi se sipas tij, figura e ambasadorit të ardhshëm pritet të ketë ndikim të madh në politikën dhe jetën publike në vend.
“Kam përshtypjen që portretin e ambasadorit jo vetëm që do ta njohim mirë, jo vetëm do të jetë familjar për ne, por për një kategori të caktuar njerëzish, mbase do të jetë si një nga ato portrete që del si makth në ëndërr. Mbajeni mend atë portret, pasi do të diskutohet shumë në Tiranë”, tha Vangjeli.
