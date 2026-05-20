“Trialog” në RTSH, Zogaj për ambasadorin e ri të SHBA: Gjenerali Wendt do të lërë gjurmë më shumë se kushdo, mbështetje e fortë për SPAK
Diskutimet mbi rolin, profilin dhe ndikimin e pritshëm të ambasadorit të ri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Eric Wendt, kanë qenë në qendër të vëmendjes së emisionit politik “Trialog”. Nën moderimin e gazetares Alba Alishani, paneli i përbërë nga analistët e njohur Preç Zogaj, Lorenc Vangjeli dhe Arion Sulo, analizoi prioritetet e diplomatit amerikan, i cili ndodhet në prag të marrjes së miratimit nga Senati Amerikan.
Gjatë debatit me temë “Nga SPAK tek Sazani, mesazhet e ‘ambasadorit’ të SHBA-së”, vëmendje e veçantë iu kushtua rëndësisë së rikthimit të një titullari fuqiplotë në selinë diplomatike amerikane në Rrugën e Elbasanit, pas një mungese të gjatë.
Profil i lartë ushtarak dhe diplomatik
Analisti Preç Zogaj vlerësoi profilin e lartë të Eric Wendt, duke theksuar se e kaluara e tij si gjeneral i jep një dimension tjetër qasjes së tij ndaj zhvillimeve në Shqipëri dhe rajon. Zogaj shprehu bindjen se Wendt do të lërë një gjurmë të thellë në këtë post të rëndësishëm.
“Ai e njeh shumë mirë situatën në Shqipëri. Është gjeneral që ka përvojë të madhe mbi supe. Ai ka përcaktuar prioritete që nuk janë të tij, por janë të Departamentit të Shtetit dhe të Presidentit Trump,” u shpreh Zogaj gjatë analizës së tij.
Prioritetet goditja e krimit dhe angazhimet në NATO
Përtej profilit personal të ambasadorit të pritshëm, theksi i bisedës u vu te linja e qartë e politikës së jashtme amerikane. Sipas Zogajt, prioritetet e SHBA-së në Shqipëri dëshmojnë një vazhdimësi të plotë institucionale, me një fokus të mprehtë te siguria dhe shteti i së drejtës.
Ai nënvizoi se administrata e Presidentit Trump ka parashtruar një axhendë mjaft të qartë dhe të rreptë për Tiranën zyrtare, duke listuar si përparësi absolute:
Luftën pa kompromis kundër trafikut të drogës.
Goditjen e krimit të organizuar dhe trafiqeve të paligjshme.
Përmbushjen rigoroze të angazhimeve të Shqipërisë në strukturat e NATO-s.
Mbështetje e fortë për drejtësinë e re
Pjesë thelbësore e ardhjes së ambasadorit të ri konsiderohet mbështetja për institucionet e reja të drejtësisë, të cilat aktualisht po përballen me dosje të nxehta të korrupsionit dhe krimit të nivelit të lartë. Ardhja e Wendt shihet si një garanci më shumë për pavarësinë dhe efikasitetin e Strukturës së Posaçme (SPAK).
Duke reflektuar mbi këtë moment, Zogaj e cilësoi afrimin e konfirmimit të Wendt si një lajm tejet pozitiv për zhvillimet në vend:
“Është një mbrëmje e mirë sepse është ndier mungesa e ambasadorit amerikan këto 2 vite në Shqipëri, për t’i dhënë edhe një mbështetje më të fortë edhe SPAK-ut dhe sistemit të drejtësisë në përgjithësi.”
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.