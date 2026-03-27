🌦️
Tiranë 11°C · Rrebesh i lehtë 27 March 2026
S&P 500 6,417 ▼0.94%
DOW 45,521 ▼0.96%
NASDAQ 21,121 ▼1.34%
NAFTA 97.06 ▲2.73%
ARI 4,495 ▲1.96%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1546 EUR/GBP 0.8651 EUR/CHF 0.9164 EUR/ALL 96.0769 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4403 EUR/TRY 51.2928 EUR/JPY 184.24 EUR/CAD 1.5974 EUR/USD 1.1546 EUR/GBP 0.8651 EUR/CHF 0.9164 EUR/ALL 96.0769 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4403 EUR/TRY 51.2928 EUR/JPY 184.24 EUR/CAD 1.5974
₿ CRYPTO
BTC $65,794 ▼ -5.56% ETH $1,974 ▼ -4.99% XRP $1.3320 ▼ -3.08% SOL $82.7200 ▼ -5.69%
27 Mar 2026
Breaking
Albin Kurti vizitë zyrtare në Paris, pritet nga presidenti francez Macron “Rama është droga vetë”, Berisha: Ka ngritur narko-shtet, portet janë në shërbim të karteleve Lufta me Iranin: Kina përmirëson imazhin në Azinë Juglindore Finalja në “Fadil Vokrri”, Asllani ndez sfidën me Turqinë: Do ta kallim stadiumin! Pse çmimi më i madh i Hollivudit, “Oscar”, zyrtarisht vlen vetëm 1 dollar dhe pse fituesit nuk mund ta shesin
Menu
Sporti

Finalja në “Fadil Vokrri”, Asllani ndez sfidën me Turqinë: Do ta kallim stadiumin!

· 2 min lexim

Kosova e luan në Prishtinë finalen e Play-off-it të Botërorit. Pret një skuadër të fortë si Turqia, por me ndihmën e tifozëve në stadiumin “Fadil Vokrri” mund të realizojë ëndrrën e Kupës së Botës.

Fisnik Asllani, sulmuesi që shënoi ndaj Sllovakisë dhe një nga pikat më të forta të formacionit të trajnerit Franko Foda, premton spektakël mbrëmjen e 31 marsit. Ylli i “Dardanëve” dhe Hoffenheim në Gjermani, beson se atmosfera e zjarrtë do ta ndihmojë Kosovën të kualifikohet.

“Krejt golat kanë qenë shumë me rëndësi, por jam shumë i lumtur që kam shënuar prapë. Shyqyr që së pari e kemi fituar lojën. Besoj që do ta kallim stadiumin me Turqinë. Do të jetë një lojë shumë e vështirë. Secila ndeshje deri tani ka qenë, por besoj që kemi me dhënë maksimumin dhe të shohim në fund rezultatet.

Shanset janë aty, në përgjithësi ndeshjet me kombëtaret nuk janë të lehta. Besoj që ka me qenë një ndeshje e vështirë edhe për ata, por të shohim”, – ka thënë sulmuesi për shtypin kosovar pas fitores në Sllovaki.

Sfida mes Kosovës dhe Turqisë luhet ditën e martë, duke filluar nga ora 20:45, në stadiumin “Fadil Vokrri”. “Dardanët” janë shumë afër mrekullisë.

The post Finalja në “Fadil Vokrri”, Asllani ndez sfidën me Turqinë: Do ta kallim stadiumin! appeared first on RTSH.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

