Fitoi referendumin, Berisha: Rezultat historik, të vijojmë betejën
Kreu i PD-së Sali Berisha po mban konferencë për mediat sot në 23 maj, pasi fitoi referendumin për kryetarin e partisë.
“Unë falënderoj çdo anëtar të PD-së që më zgjodhi në krye të partisë”, deklaroi ai.
Kishte edhe një mesazh, për ata që e votuan kundër.
“Unë ju garanatoj se vota juaj do të lexohet mirë dhe do të bëhet çdo gjë, që të reflektohet sa më mirë për këtë votë të dhënë ‘kundër’. Ne jemi një familje”, u shpreh Berisha.
Falënderoi të gjithë ata që numëruan votat në këtë proces.
“Falënderoj organizatorët e këtij procesi. Unë dua t’ju them demokratëve, se për mua nga të gjitha votimet, ky është votimi më i rëndësishëm, më i jashtëzakonshëm që nga viti 1997. Kjo, sepse me këtë votëbesim ne vendosëm që të ecim drejt qëllimeve tona madhore. Të ecim të pamposhtur në përmbushjen e misionit të madh”, deklaroi ai.
