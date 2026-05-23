Tiranë 19°C · Pjesërisht vranët 23 May 2026
S&P 500 7,473 ▲0.37%
DOW 50,580 ▲0.58%
NASDAQ 26,344 ▲0.19%
NAFTA 96.60 ▲0.26%
ARI 4,523 ▼0.42%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8643 EUR/CHF 0.9117 EUR/ALL 95.3540 EUR/MKD 61.6966 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.68 EUR/CAD 1.6021 EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8643 EUR/CHF 0.9117 EUR/ALL 95.3540 EUR/MKD 61.6966 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.68 EUR/CAD 1.6021
₿ CRYPTO
BTC $76,331 ▲ +0.52% ETH $2,091 ▲ +0.99% XRP $1.3509 ▲ +0.93% SOL $85.4000 ▲ +0.77%
S&P 500 7,473 ▲0.37 % DOW 50,580 ▲0.58 % NASDAQ 26,344 ▲0.19 % NAFTA 96.60 ▲0.26 % ARI 4,523 ▼0.42 % S&P 500 7,473 ▲0.37 % DOW 50,580 ▲0.58 % NASDAQ 26,344 ▲0.19 % NAFTA 96.60 ▲0.26 % ARI 4,523 ▼0.42 %
EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8643 EUR/CHF 0.9117 EUR/ALL 95.3540 EUR/MKD 61.6966 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.68 EUR/CAD 1.6021 EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8643 EUR/CHF 0.9117 EUR/ALL 95.3540 EUR/MKD 61.6966 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.68 EUR/CAD 1.6021
23 May 2026
Breaking
Zgjedhjet për kreun e PD, Berisha : Mirënjohje edhe atyre që votuan kundër, jemi një familje! Protestat kundër Vuçiç/ A po shkon Serbia drejt zgjedhjeve të parakohshme? Mourinho i prish punë Barcelonës ende pa u zyrtarizuar si trajneri i ri i Real Madridit. “El Clasico” nis nga merkato Del audioincizimi mes Vuçiqit dhe ish-nënkryetarit të Graçanicës, ku ofendohen krerë të Kishës Ortodokse Serbe Berisha rikonfirmohet kryetar i PD-së me 37,341 vota pro, Vokshi: Procesi transparent
Menu
Politika

Fitoi referendumin, Berisha: Rezultat historik, të vijojmë betejën

· 1 min lexim
Fitoi referendumin, Berisha: Rezultat historik, të

Kreu i PD-së Sali Berisha po mban konferencë për mediat sot në 23 maj, pasi fitoi referendumin për kryetarin e partisë.

Kreu i PD-së Sali Berisha po mban konferencë për mediat sot në 23 maj, pasi fitoi referendumin për kryetarin e partisë.

“Unë falënderoj çdo anëtar të PD-së që më zgjodhi në krye të partisë”, deklaroi ai.

Kishte edhe një mesazh, për ata që e votuan kundër.

“Unë ju garanatoj se vota juaj do të lexohet mirë dhe do të bëhet çdo gjë, që të reflektohet sa më mirë për këtë votë të dhënë ‘kundër’. Ne jemi një familje”, u shpreh Berisha.

Falënderoi të gjithë ata që numëruan votat në këtë proces.

“Falënderoj organizatorët e këtij procesi. Unë dua t’ju them demokratëve, se për mua nga të gjitha votimet, ky është votimi më i rëndësishëm, më i jashtëzakonshëm që nga viti 1997. Kjo, sepse me këtë votëbesim ne vendosëm që të ecim drejt qëllimeve tona madhore. Të ecim të pamposhtur në përmbushjen e misionit të madh”, deklaroi ai.

/tvklan.al

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë