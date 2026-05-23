Tiranë 18°C · Pjesërisht vranët 24 May 2026
S&P 500 7,473 ▲0.37%
DOW 50,580 ▲0.58%
NASDAQ 26,344 ▲0.19%
NAFTA 96.60 ▲0.26%
ARI 4,523 ▼0.42%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8643 EUR/CHF 0.9117 EUR/ALL 95.3540 EUR/MKD 61.6966 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.68 EUR/CAD 1.6021 EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8643 EUR/CHF 0.9117 EUR/ALL 95.3540 EUR/MKD 61.6966 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.68 EUR/CAD 1.6021
₿ CRYPTO
BTC $76,700 ▲ +1.17% ETH $2,117 ▲ +2.08% XRP $1.3603 ▲ +1.42% SOL $86.3000 ▲ +1.46%
S&P 500 7,473 ▲0.37 % DOW 50,580 ▲0.58 % NASDAQ 26,344 ▲0.19 % NAFTA 96.60 ▲0.26 % ARI 4,523 ▼0.42 % S&P 500 7,473 ▲0.37 % DOW 50,580 ▲0.58 % NASDAQ 26,344 ▲0.19 % NAFTA 96.60 ▲0.26 % ARI 4,523 ▼0.42 %
EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8643 EUR/CHF 0.9117 EUR/ALL 95.3540 EUR/MKD 61.6966 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.68 EUR/CAD 1.6021 EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8643 EUR/CHF 0.9117 EUR/ALL 95.3540 EUR/MKD 61.6966 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.68 EUR/CAD 1.6021
24 May 2026
Breaking
Ekspertët e sigurisë: Gradimi në polici motivon gjeneratat e reja 23 të vdekur nga aksidentet në Kosovë në 4 muajt e parë të vitit A është Kosova vërtet aq e varfër sa thuhet? Sali Berisha flet pas rizgjedhjes në krye të PD-së: Votimi më i rëndësishmi dhe më i jashtëzakonshëm Hoxha nga Praga: Integrimi në BE mbetet zgjedhje strategjike e Shqipërisë
Menu
Politika

Zgjedhjet për kreun e PD, Berisha : Mirënjohje edhe atyre që votuan kundër, jemi një familje!

· 2 min lexim

Sali Berisha pasi u konfirmua kryetar i Partisë Demokratike me një votëbesim, ku mori 37,341 vota pro, mbajti një konferencë për shtyp ku falënderoi demokratët për besimin e dhënë dhe e cilësoi këtë proces si më të rëndësishmin në historinë e PD-së.

Ai u shpreh se “mirënjohje për ata që votuan, edhe për ata që votuan ndryshe. Jemi një familje. Ky ishte votimi më i rëndësishëm”, duke shtuar se edhe votat kundër apo abstenimet do të merren në konsideratë për të adresuar shqetësimet e demokratëve.

Berisha falënderoi komisionerët dhe strukturat e PD-së për organizimin e procesit, ndërsa në fjalën e tij hodhi akuza të forta ndaj kryeministrit Edi Rama, të cilin e cilësoi si të përfshirë në korrupsion dhe bashkëpunim me krimin e organizuar.

“Njeri sharlatan, pa dinjitet, kujton se ke fituar, por fundin e ke të shpejtë”, tha Berisha, duke shtuar se vota e demokratëve ka lënë pa gjumë “organizatat kriminale, kartelet e drogës dhe mafien e fjalës së lirë”.

Ai e cilësoi procesin si model dhe PD-në më të fortë se kurrë, duke theksuar se beteja politike do të vazhdojë deri në rrëzimin e regjimit.

“Ky është votimi më i jashtëzakonshëm sepse me këtë votëbesim ju vendosët të ecim të pamposhtur drejt qëllimeve tona madhore. Fitorja jonë është e pashmangshme”, përfundoi Berisha, duke e shpallur këtë proces si një moment historik për opozitën shqiptare dhe duke siguruar demokratët se lufta e tyre është e pakompromis dhe se përmbysja e “diktaturës së dytë” është e pashmangshme.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë