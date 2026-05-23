S&P 500 7,473 ▲0.37%
DOW 50,580 ▲0.58%
NASDAQ 26,344 ▲0.19%
NAFTA 96.60 ▲0.26%
ARI 4,523 ▼0.42%
EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8643 EUR/CHF 0.9117 EUR/ALL 95.3540 EUR/MKD 61.6966 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.68 EUR/CAD 1.6021 EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8643 EUR/CHF 0.9117 EUR/ALL 95.3540 EUR/MKD 61.6966 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.68 EUR/CAD 1.6021
BTC $76,331 ▲ +0.52% ETH $2,091 ▲ +0.99% XRP $1.3509 ▲ +0.93% SOL $85.4000 ▲ +0.77%
23 May 2026
Bundesliga

Mjafton “përbindëshi” Kane. Bayern Munich “spektakël” ndaj Stuttgart në pjesën e dytë dhe fiton Kupën e Gjermanisë (video)

· 1 min lexim

Bayern Munich ka fituar trofeun e dytë për këtë sezon pas titullit kampion, Kupën e Gjermanisë. Në finalen e madhe të luajtur në “Olympiastadion” në Berlin, Bayern Munich ka mposhtur 3-0 Stuttgart.

Pjesa e parë ishte disi e mërzitshme dhe pa ndonjë rast konkret nga të dy ekipet. Finalja u zhbllokua në minutën e 55-të, ku pas një krosimi të Michael Olise, ishte i zakonshmi Harry Kane që dërgoi me kokë topin në rrjetë.

Në minutën e 61-të, Konrad Laimer humb shansin e artë për të dyfishuar, por goditja e tij përfundoi mbi traversë. Në minutën e 80-të, ishte sërish Kane i cili dyfishoi shifrat.

Fillimisht, anglezi goditi shtyllën, më pas gjeti rrjetën, pas asistit të Luis Diaz. Në minutat shtesë, Kane kompleton tregolëshin e tij, këtë herë nga pika e bardhë e penalltisë, pas prekjes së topit me dorë brenda zonës nga Angelo Stiller.

Bayern Munich fiton 3-0 dhe ngre lart trofeun e Kupës së Gjermanisë për herë të 21-të.

