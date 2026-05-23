Mbyllen pjesët e para në javën e fundit në La Liga. Real “argëton” tifozët, Barcelona bën “paqe” (video)
Sonte luhet java e fundit në La Liga, me përjashtim të një ndeshjeje Villarreal-Atletico Madrid, e cila luhet nesër. Në pjesët e para, Real Madrid po udhëheq 2-1 në “Santiago Bernabeu” ndaj Athletic Bilbao.
Sfida u zhbllokua në minutën e 12-të, ku ishte Gonzalo Garcia i cili gjeti golin, pas një asisti maestral të Dani Carvajal. Kujtojmë që për Carvajal dhe Alaba, është ndeshja e fundit me fanellën e Real Madridit. Në minutën e 41-të, ishte Jude Bellingham, i cili dyfishoi shifrat. Anglezi shënoi me një goditje të fuqishme brenda zonës, pas asistit të Thiago Pitarch. Në minutat shtesë, Bilbao ngushtoi shifrat me golin e Gorka Guruzeta.
Barcelona po barazon pa gola në transfertën ndaj Valencia-s. Mallorca është duke udhëhequr 1-0 ndaj Real Oviedo, por sërish është në vendin e 18-të, që do të thotë që sezonin e ri do të luajë në Segunda Divizion.
SHIKOGOLAT
