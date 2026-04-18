Fituesi i “Albania’s Got Talent”, Nikolas Bushi gati të “pushtojë” Italinë
Nuk kanë fund sukseset për ventrilokuistin Nikolas Bushi, i cili fitoi edicionin e dytë të spektaklit “Albania’s Got Talent”.
Me anë të një video të publikuar në rrjetet sociale ai njofton se ndodhet në Itali dhe po merr pjesë në emisionin “Dalla strada al palco” në Rai 1.
“Përshëndetje të gjithëve! Na ndiqni sonte në Rai 1 në orën 21:30”, tha ai në rrjetet sociale, i shoqëruar nga miku i tij më i mirë Chriss.
Në emisionin “Dalla strada al palco” të televizionin italian konkurrojnë këngëtarë, artisë, talente, dhe emri i Nikolas Bushit premton shumë.
Performancat gjykohen nga një juri speciale e përbërë nga Carlo Conti, Mara Venier, Bianca Guaccero dhe Nino Frassica.
Në AGT në Vizion Plus, ventrilokuisti spikati si një emër i veçantë që nga audicionet. Performanca e tij magjepsi jurinë, e cila e dërgoi direkt në finale përmes Golden Buzzer-it, një moment që u shndërrua në pikë kthese për rrugëtimin e tij artistik.
Mbrëmjen e finales, më 12 Janar ishte publiku ai që vulosi fitoren, duke e shpallur me vota masive fituesin absolut të këtij edicioni.
