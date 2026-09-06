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06 Sep 2026
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Flet i dashuri 20 vjet më i ri i vajzës së Brigitte Macron: E kemi seriozisht

· 3 min lexim
20 vjet më

“Nuk është një aventurë verore. Është dashuri, është serioze dhe kemi plane për të ardhmen.” Me këto fjalë, 22-vjeçari Antoine Lecomte përshkruan marrëdhënien e tij me Tiphaine Auzière, vajzën 42-vjeçare të Brigitte Macron.

Kitesurferi dhe sipërmarrësi i ri pohon se mosha nuk është pengesë për çiftin dhe se ajo që ka rëndësi është lidhja që kanë mes tyre: “Mosha nuk ka rëndësi kur je i dashuruar. Tiphaine mund të jetë 20 vjet më e madhe se unë, por ajo është argëtuese, emocionuese dhe plot gëzim për jetën”, tha ai për Daily Mail.

Antoine zbuloi se fillimisht nuk e dinte identitetin e gruas që kishte përballë kur ajo shkoi për mësime surfi në “Le Touquet”, ku ai është aktiv profesionalisht: “Ajo erdhi për disa mësime në fillim të verës. Ne shkuam mirë dhe ajo u kthye disa herë. Pastaj u takuam në një festë ku isha i ftuar. Nuk e kisha idenë se ajo ishte vajza e Brigitte Macron. E zbulova më vonë. Nuk më prek mua, sepse ajo që ka rëndësi është që ne të shkojmë mirë dhe ta bëjmë njëri-tjetrin të lumtur”, – theksoi ai.

Ai pranoi se pas publikimit të lidhjes së tyre, lexoi shumë për të dhe Tiphaine, por theksoi se publiciteti nuk ndryshoi asgjë mes tyre.

“Është diçka serioze. Nuk është një lidhje verore. Kemi shumë plane së bashku”, – vuri në dukje ai, duke zbuluar se çifti madje po planifikon hapa të përbashkët profesionalë. “Ajo është avokate dhe unë duhet të zhvilloj profesionin tim në Sri Lanka. Do të udhëtojmë së bashku dhe shpresoj që biznesi im të bëhet edhe më i fortë”, – tha ai.

22-vjeçari tha gjithashtu se prindërit e tij janë në dijeni të marrëdhënies dhe janë pozitivë dhe se nuk është i shqetësuar për vëmendjen që ka tërhequr partnerja e tij e re.

“Njerëzit nuk na trajtojnë ndryshe. Qeshim shumë së bashku, ndihmojmë njëri-tjetrin dhe shijojmë kohën që kalojmë së bashku”, – tha ai.

Kur u pyet se çfarë e tërhoqi më shumë tek Tiphaine, ai shmangu dhënien e detajeve, duke thënë me një buzëqeshje: “Më pyet shumë. Nuk mund t’ju tregoj gjithçka për ne, por mund t’ju them se jemi të lumtur dhe të dashuruar”. ©LAPSI.al

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