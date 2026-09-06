Aaron Judge nis stërvitjet me top të gjallë në Yankee Stadium pas frakturës së brinjës së djathtë
Aaron Judge do të përballet me gjuajtje të gjalla të hënën në Yankee Stadium si pjesë e programit të tij të rehabilitimit pas frakturës së brinjës së djathtë, deklaroi menaxheri Aaron Boone para gazetarëve të shtunën. Ylli i New York Yankees ka munguar rreth tre muaj për shkak të këtij lëndimi.
Siç raporton Bleacher Report, seanca me top të gjallë ka për qëllim të vlerësojë përparimin e Judge dhe të udhëheqë vendimet rreth hapave të ardhshëm për rikthim në lojë.
Ekipi po vazhdon të ndjekë programin e rehabilitimit dhe do të bazojë çdo vendim për rikthim në reagimin e lojtarit ndaj stërvitjeve dhe vlerësimeve mjekësore; nuk është dhënë ende një datë e saktë për kthimin në fushë.
Bleacher Report njofton se artikulli do të përditësohet sapo të bëhen të ditura informacione të reja mbi ritmin e rikthimit të Judge.
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