Oliver Marmol kritikon nxjerrjen jashtë pas urdhërit që Rincon t’i rregullonte kapelën
Trajneri i St. Louis Cardinals, Oliver Marmol, nxori akuza ndaj arbitrit të home plate Doug Eddings pas një incidenti gjatë debutimit në MLB të fillestarit Hancel Rincon në Coors Field. Marmol u përplas me Eddings, mori një shkelje të orës së hedhjes për relieverin Justin Bruihl dhe u përjashtua në inningun e gjashtë pasi arbitri kërkoi të fliste me Rincon për këndin e kapelës së tij.
Siç raporton Bleacher Report, Marmol e cilësoi ndërhyrjen si një “veprim për të treguar pushtetin” dhe tha se ishte e papranueshme që arbitri t’i kërkonte një debutuesi të rregullonte mënyrën e veshjes gjatë ndeshjes. Ai përmendi se ka pasur lojtarë të tjerë që kanë mbajtur kapelat në kënde më të theksuara dhe kërkoi një shpjegim për vendimin, duke e quajtur edhe vetë penalizimin e orës së hedhjes si të pakuptimtë në atë moment.
Gjatë inningut të gjashtë, Rincon filloi me një linë jashtë fushës dhe më pas pësoi një triple nga basmeni i parë i Rockies, T.J. Rumfield; sfida e Cardinals për triple-nu nuk pati sukses. Rumfield më pas u rendit në shënues pas një topi të egër, dhe më vonë Rincon humbi goditje që përfunduan me një home run dhe një single, përpara se trajneri ta zëvendësonte me Bruihl.
Arbitri Eddings tha pas ndeshjes se kishte vënë re këndin e kapelës pasi kapiteni kundërshtar e kishte tërhequr vëmendjen dhe se kërkoi kapësin të kërkonte nga picheri ta vendoste kapelën drejt, pasi e konsideronte një parim të pandritur të uniformës. Rincon, përmes një bashkëlojtarit që përktheu, tha se kapelën e mbante në një mënyrë të zakonshme për të hedhur topin dhe se nuk kishte synim të krijonte shpërqendrim.
Sipas Bleacher Report, kjo përjashtim ishte i katërti i sezonit për Marmol; ai qëndroi jashtë bankinës kur Iván Herrera gjuajti një home run në inningun e nëntë, duke vulosur fitoren e Cardinals me rezultatin 7-6.
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