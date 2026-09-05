Rama viziton Himarën pas zjarrit: Çfarë s’na vret na bën më të fortë (VIDEO)
Kryeministri Edi Rama ishte pasditen e kësaj të shtune në Himarë, në zonën e prekur nga zjarri gjatë natës së kaluar, ku pa nga afër situatën dhe dëmet e shkaktuara nga flakët, ndërsa u njoh me angazhimin e strukturave në terren.
Gjatë vizitës, Rama takoi dhe falënderoi efektivët e Emergjencave Civile, Forcave të Armatosura, shërbimeve zjarrfikëse, si dhe të gjitha strukturat e angazhuara në përballimin e situatës dhe mbrojtjen e jetës së banorëve dhe pronës.
Në kuadër të vizitës, kryeministri ka takuar edhe banorët e zonës, ndërsa bashkë me të kanë qenë ministri i Mbrojtjes, Ermal Nufi, ministri i Brendshëm, Besfort Lamallari, dhe drejtori i Policisë së Shtetit, Skënder Hita.
“Çfarë s’na vret na bën më të fortë!”, shkruan Rama krahas videos së publikuar nga vizita në zonën e prekur.
Në 24 orët e fundit, në terren janë angazhuar 881 forca operacionale, 75 automjete zjarrfikëse dhe 340 efektivë të Forcave të Armatosura. Operacioni është mbështetur gjithashtu nga helikopterët dhe avioni Air Tractor, i cili ka ndërhyrë gjatë ditës së sotme për shuarjen e flakëve.
Për banorët e prekur nga zjarri, Bashkia e Himarës do të vijojë identifikimin dhe vlerësimin e dëmeve të shkaktuara.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.