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05 Sep 2026
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“Dëmshpërblim për të prekurit”/ Rama takon banorët pas flakëve në Himarë: Çfarë s’na vret na bën më të fortë Vrasja e 65-vjeçarit në Mirditë, avokati Ibraj: Policia të mbikëqyrë familjet e përfshira në gjakmarrje Bilanci zyrtar i zjarrit në Himarë: Prefektura e Vlorës: 5 banesa të djegura, 36 persona të evakuuar Rama viziton Himarën pas zjarrit: Çfarë s’na vret na bën më të fortë (VIDEO) “Situatë e paprecedentë dhe e rrezikshme”, ekspertët paralajmërojnë pasoja nëse nuk zgjidhet presidenti
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Kronika

Rama viziton Himarën pas zjarrit: Çfarë s’na vret na bën më të fortë (VIDEO)

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Kryeministri Edi Rama ishte pasditen e kësaj të shtune në Himarë, në zonën e prekur nga zjarri gjatë natës së kaluar, ku pa nga afër situatën dhe dëmet e shkaktuara nga flakët, ndërsa u njoh me angazhimin e strukturave në terren.

Gjatë vizitës, Rama takoi dhe falënderoi efektivët e Emergjencave Civile, Forcave të Armatosura, shërbimeve zjarrfikëse, si dhe të gjitha strukturat e angazhuara në përballimin e situatës dhe mbrojtjen e jetës së banorëve dhe pronës.

Në kuadër të vizitës, kryeministri ka takuar edhe banorët e zonës, ndërsa bashkë me të kanë qenë ministri i Mbrojtjes, Ermal Nufi, ministri i Brendshëm, Besfort Lamallari, dhe drejtori i Policisë së Shtetit, Skënder Hita.

“Çfarë s’na vret na bën më të fortë!”, shkruan Rama krahas videos së publikuar nga vizita në zonën e prekur.

Në 24 orët e fundit, në terren janë angazhuar 881 forca operacionale, 75 automjete zjarrfikëse dhe 340 efektivë të Forcave të Armatosura. Operacioni është mbështetur gjithashtu nga helikopterët dhe avioni Air Tractor, i cili ka ndërhyrë gjatë ditës së sotme për shuarjen e flakëve.

Për banorët e prekur nga zjarri, Bashkia e Himarës do të vijojë identifikimin dhe vlerësimin e dëmeve të shkaktuara.

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