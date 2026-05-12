Tiranë 24°C · Pjesërisht vranët 12 May 2026
EUR/USD 1.1774 EUR/GBP 0.8653 EUR/CHF 0.9165 EUR/ALL 95.1850 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3224 EUR/TRY 53.4444 EUR/JPY 185.07 EUR/CAD 1.6105
12 May 2026
Flick: Ia thashë Yamal-it, nuk më pëlqeu që valëviti flamurin e Palestinës…

· 1 min lexim

Hansi Flick komentoi veprimin e Lamine Yamal gjatë paradës festive të Barcelonës, ku talenti blaugrana valëviti flamurin e Palestinës. Tekniku gjerman u shpreh qartë para mediave, në prag të ndeshjes me Alavés: “Janë gjëra që normalisht nuk më pëlqejnë”. Ai shtoi se ka folur personalisht me lojtarin: “I thashë që, nëse dëshiron ta bëjë, është vendimi i tij, sepse tashmë është madhor”.

Flick theksoi se futbollistët duhet të jenë të vetëdijshëm për rolin publik që kanë: “Ne merremi me futboll dhe duhet të kemi parasysh çfarë pret publiku. Kur sheh njerëzit në rrugë duke qarë nga emocionet, kupton pse jemi këtu. Për mua kjo është gjëja më e rëndësishme”.

Në fund, trajneri foli edhe për emocionet gjatë festimeve të titullit, në një periudhë të vështirë personale, pas humbjes së babait të tij: “Jam krenar për lojtarët. Po zhvillojnë një sezon fantastik, pavarësisht dëmtimeve të shumta”.

