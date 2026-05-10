Flick merr lajmin e dhimbshëm pak para El Clasico-s, klubi i Real Madridit bën gjestin e bukur
Pak orë para El Clasico-s, ku Barcelona pret të sigurojë titullin kampion për këtë sezon edhe zyrtarisht, Hansi Flick ka marrë një lajm shumë të hidhur. I ati i trajnerit gjerman është ndarë nga jeta ditën e sotme. Barcelona i ka dhënë leje trajnerit gjerman për t’u larguar, por ai ka vendosur të jetë i pranishëm në El Clasico dhe të drejtojë ekipin si zakonisht nga stoli.
Ndërkohë nuk ka munguar as reagimi i Real Madridit për këtë ngjarje. Përmes një deklarate zyrtare, klubi madrilen i shprh publikisht ngushëllimet trajnerit gjerman.
“Real Madrid C.F., presidenti i saj dhe Bordi i Drejtorëve shprehin keqardhje të thellë për ndarjen nga jeta të babait të Hansi Flick, trajnerit të F.C. Barcelona. Real Madrid dëshiron të shprehë ngushëllimet dhe dashurinë e tij familjes dhe të gjithë të dashurve të tij. U prehtë në paqe”, thuhet në komunikatën zyrtare të klubit madrilen.
