Foda: Objektivi kryesor kualifikimi në Euro 2028
Përzgjedhësi i Kombëtares së Kosovës, Franco Foda, është paraqitur sot në konferencë për media në ditën e parë të grumbullimit të Dardanëve për dy ndeshjet miqësore ndaj Republikës së Çekisë dhe Andorrës.
Kosova do ta zhvillojë ndeshjen e parë miqësore më 31 maj në udhëtim kundër Çekisë, ndërsa më 7 qershor do ta presë Andorrën në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë.
Duke folur për gjendjen e ekipit pas humbjes në finalen e ‘play-off’-it të Botërorit 2026 ndaj Turqisë, Foda theksoi se ajo nuk ka qenë e lehtë për grupin, por shtoi se Kombëtarja duhet të shikojë përpara dhe të vazhdojë procesin e zhvillimit.
“Sigurisht se nuk ka qenë e lehtë pas humbjes nga Turqia. Duhet të vazhdojmë tutje, të shikojmë përpara dhe të punojmë së bashku. Duhet të zhvillohemi edhe më shumë si ekip”, deklaroi Foda.
Përzgjedhësi gjerman tha se dy miqësoret e radhës do të shërbejnë si përgatitje e rëndësishme për ndeshjet e ardhshme zyrtare në Ligën e Kombeve.
“Ndeshjet e radhës do t’i shfrytëzojmë për t’u përgatitur për sfidat që na presin në Ligën e Kombeve. Qëllimi afatshkurtër është qëndrimi në Ligën B, kurse ai afatgjatë është të vazhdojmë zhvillimin të ngjitemi në Ligën A. Gjithsesi, objektivi ynë i madh mbetet kualifikimi në Euro 2028”, u shpreh ai.
Foda foli edhe për mungesën e Vedat Muriqit dhe të ardhmen e tij te Kombëtarja, duke bërë të ditur se sulmuesi ka vendosur të pushojë pas një sezoni të gjatë me Mallorcan.
“Kam pasur kontakt me Vedat Muriqin. Ai ka pasur një sezon të gjatë dhe ka luajtur shumë ndeshje. Pas pushimit veror, në shtator, Vedati do të rikthehet te Kombëtarja dhe do ta mbështesë ekipin”, tha Foda.
Përveç Muriqit, në këtë grumbullim do të mungojnë edhe Milot Rashica, Florent Hadërgjonaj dhe Fidan Aliti për shkak të lëndimeve. Foda theksoi se ka biseduar me të tre lojtarët dhe se ata mbeten të përkushtuar ndaj Kombëtares.
“Me të tre lojtarët kam biseduar. Janë të lënduar dhe nuk kanë shprehur dëshirë për t’u larguar. Përkundrazi, duan të vazhdojnë me Kombëtaren e Kosovës”, deklaroi përzgjedhësi.
Ai u ndal edhe te prurjet e reja Dardan Shabanhaxhaj, Rilind Nivokazi dhe Valmir Matoshi, duke thënë se paraqitjet e tyre kanë lënë përshtypje të mirë.
“Të tre lojtarët i kam vëzhguar në ndeshjet e tyre. Kam qenë në Lugano kur kanë luajtur ndaj Sionit dhe më kanë dhënë përshtypje të mirë. Nëse vazhdojnë me paraqitje të mira, do të kenë mundësi të jenë pjesë e Kombëtares edhe në të ardhmen”, tha Foda.
Përzgjedhësi i Kosovës konfirmoi se po ndjek nga afër edhe futbollistët e Superligës së Kosovës. Ai veçoi Rin Ahmetin e Prishtinës si një lojtar me potencial, por theksoi se ai duhet të vazhdojë zhvillimin e tij gradualisht.
“Sigurisht se i përcjell edhe ndeshjet e ligës së Kosovës. Disa lojtarë më kanë rënë në sy. Disa prej tyre janë ftuar te Kombëtarja U21. Jam në kontakt të vazhdueshëm me përzgjedhësin e kombëtares U21 dhe ai më informon për zhvillimin e tyre. Rin Ahmeti i Prishtinës është lojtar interesant, por ai duhet të vazhdojë tutje dhe të mos ndalet”, u shpreh Foda.
Në konferencë u fol edhe për të ardhmen e Valon Berishës te Kombëtarja. Foda vlerësoi kontributin e mesfushorit ndër vite dhe tha se në javët e muajt në vijim do të zhvillohen bisedime për hapat e ardhshëm.
“Valoni ka kontribuuar shumë për Kosovën. Do të flasim në javët dhe muajt në vazhdim se si do të rrjedhë e ardhmja e tij te Kosova”, tha Foda.
Ndërkohë, menaxheri i Kombëtares, Bajram Shala, bëri të ditur se Amir Saipi do t’i bashkohet ekipit më 1 qershor për arsye personale, sikurse edhe Bersant Celina, që për shkak të angazhimeve me klubin e tij, AIK do të mungojë në ndeshjen e parë.
Pas dy ndeshjeve miqësore, Kosova do ta nisë rrugëtimin në Ligën e Kombeve në shtator, ku garon në Grupin 3 të Ligës B së bashku me Austrinë, Izraelin dhe Irlandën. Ndeshjen e parë, Dardanët do ta zhvillojnë më 24 shtator në Prishtinë kundër Irlandës, ndërsa më 27 shtator do të luajnë në Vjenë ndaj Austrisë.