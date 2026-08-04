FOKUS – “Aramco” rrit ndjeshëm fitimet, pavarësisht luftës në LM
RIAD, 4 gusht /ATSH-AFP/ – Gjiganti saudit i naftës “Aramco” njoftoi sot se fitimi i tij neto në tremujorin e dytë të vitit 2026 u rrit me 44% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.
Rritja u nxit kryesisht nga rritja e fortë e çmimeve të naftës, e shkaktuar nga tensionet dhe lufta në Lindjen e Mesme.
Rezultatet vijnë në një kohë kur konflikti në rajon vazhdon të krijojë paqëndrueshmëri në tregjet globale të energjisë.
Çmimet e naftës dhe gazit kanë luhatur ndjeshëm, duke reaguar ndaj zhvillimeve ushtarake dhe ndërprerjeve të furnizimit.
Një nga faktorët kryesorë ishte konflikti kundër Iranit, i nisur në fund të shkurtit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli.
Si kundërpërgjigje, Irani bllokoi Ngushticën e Hormuzit, rrugë detare përmes së cilës kalon zakonisht rreth 20% e konsumit botëror të hidrokarbureve.
Ky bllokim shkaktoi ulje të furnizimit dhe rritje të menjëhershme të çmimeve të naftës.
Gjithashtu, në korrik, rebelët Houthi të Jemenit, të mbështetur nga Irani, shpallën një bllokadë detare kundër Arabisë Saudite në Detin e Kuq, duke shtuar më tej pasigurinë në transportin e naftës.
Sipas kompanisë, fitimi neto arriti në 122,6 miliardë rialë sauditë (rreth 32,7 miliardë dollarë) në tremujorin e dytë të vitit 2026, krahasuar me 85 miliardë rialë (22,67 miliardë dollarë) në të njëjtën periudhë të vitit 2025.
Drejtori ekzekutiv i “Aramco”-s, Amin H. Nasser, tha se kompania arriti të ruajë vazhdimësinë e furnizimit pavarësisht ndërprerjeve të paprecedenta në Ngushticën e Hormuzit.
Ai theksoi se kjo u bë e mundur falë investimeve afatgjata, rrjetit të larmishëm të aseteve, rezervave strategjike dhe veçanërisht tubacionit Lindje–Perëndim, i cili transporton naftën nga Gjiri drejt terminaleve të eksportit në Detin e Kuq.
Falë këtij tubacioni, ”Aramco” vazhdoi të furnizonte tregjet ndërkombëtare me miliona fuçi nafte në ditë, duke zbutur pjesërisht ndikimin e bllokimit të Hormuzit.
Megjithatë, kompania paralajmëroi se rifillimi i luftimeve në korrik ka rritur sërish rreziqet për transportin detar në Ngushticën e Hormuzit dhe në Detin e Kuq.
Për pasojë, pritet që prodhimi i naftës të pësojë një rënie në muajt e ardhshëm nëse situata e sigurisë vazhdon të përkeqësohet./ /Ad.Ab./ a.jor.
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