FOKUS – Zjarret pushtojnë jugun e Turqisë, mijëra banorë në alarm
STAMBOLL, 8 shtator /ATSH-DPA/- Ekipet e zjarrfikësve në Turqi po përballen me dy zjarre të mëdha pyjore në provincat jugore të Antalias dhe Adanas, njoftoi sot Drejtoria e Përgjithshme e Pyjeve.
Katër zjarre të tjera në zona të ndryshme të vendit janë vënë nën kontroll.
Zjarret që vazhdojnë të jenë aktive, ndodhen në Aksu të Antalias dhe Kozan të Adanas.
Në përpjekjet për shuarjen e zjarreve masive, po marrin pjesë rreth 1 000 punonjës, rreth 30 mjete ajrore dhe mjete të rënda pune.
Zjarri në Aksu nisi dje në mbrëmje dhe u përhap me shpejtësi për shkak të erërave të forta.
Disa banesa u evakuuan, ndërsa përkohësisht u mbyll edhe rruga Antalia-Isparta, pasi flakët arritën pranë saj.
Një tjetër zjarr në zonën e Serikut, në Antalia, është vënë nën kontroll.
Ai dëmtoi pesë banesa, të cilat nuk mund të jenë më të banueshme. Tre persona u dërguan në spital për shkak të tymit të flakëve.
Zjarret pyjore janë të zakonshme në Turqi gjatë verës, veçanërisht për shkak të thatësirës së zgjatur dhe erërave të forta.
Ministri i Pyjeve, Ibrahim Yumaklı tha se gjatë vitit 2025 në Turqi, u regjistruan më shumë se 5 000 zjarre, ndërsa 96% e tyre u shkaktuan drejtpërdrejt ose tërthorazi nga aktiviteti njerëzor. /
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