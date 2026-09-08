☀️
Tiranë 32°C · Kthjellët 08 September 2026
S&P 500 7,719 ▼0.38%
DOW 53,414 ▼0.51%
NASDAQ 26,507 ▼0.29%
NAFTA 94.00 ▲2.75%
ARI 4,440 ▼0.81%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1623 EUR/GBP 0.8586 EUR/CHF 0.9409 EUR/ALL 92.1512 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3482 EUR/TRY 56.3403 EUR/JPY 179.51 EUR/CAD 1.6057 EUR/USD 1.1623 EUR/GBP 0.8586 EUR/CHF 0.9409 EUR/ALL 92.1512 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3482 EUR/TRY 56.3403 EUR/JPY 179.51 EUR/CAD 1.6057
₿ CRYPTO
BTC $78,778 ▼ -0.77% ETH $2,494 ▲ +0.14% XRP $1.4008 ▼ -0.04% SOL $103.6900 ▼ -1.18%
S&P 500 7,719 ▼0.38 % DOW 53,414 ▼0.51 % NASDAQ 26,507 ▼0.29 % NAFTA 94.00 ▲2.75 % ARI 4,440 ▼0.81 % S&P 500 7,719 ▼0.38 % DOW 53,414 ▼0.51 % NASDAQ 26,507 ▼0.29 % NAFTA 94.00 ▲2.75 % ARI 4,440 ▼0.81 %
EUR/USD 1.1623 EUR/GBP 0.8586 EUR/CHF 0.9409 EUR/ALL 92.1512 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3482 EUR/TRY 56.3403 EUR/JPY 179.51 EUR/CAD 1.6057 EUR/USD 1.1623 EUR/GBP 0.8586 EUR/CHF 0.9409 EUR/ALL 92.1512 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3482 EUR/TRY 56.3403 EUR/JPY 179.51 EUR/CAD 1.6057
08 Sep 2026
Breaking
Gashi uron 8 Shtatorin: Shteti ndërtohet çdo ditë, me institucione funksionale dhe barazi për të gjithë Tirana mirëpret konferencën Diaspora4Innovation Intriga kosovarësh në Smart City/ Valon Lluka dhe Fitim Pajaziti mënjanuan Pacollin dhe morën llokmën e madhe të konçesionit 140 milionë euro Zjarret në Shqipëri, Ministria e Mbrojtjes: 8 vatra aktive, operacione intensive në Dajt, Dibër, Lezhë dhe Shkodër Bardhi debat me Peleshin në Konferencën e Kryetarëve: Zbatoni vendimet e Kushtetueses
Menu
Bota

FOKUS – Zjarret pushtojnë jugun e Turqisë, mijëra banorë në alarm

· 2 min lexim
FOKUS – Zjarret pushtojnë jugun e

STAMBOLL, 8 shtator /ATSH-DPA/- Ekipet e zjarrfikësve në Turqi po përballen me dy zjarre të mëdha pyjore në provincat jugore të Antalias dhe Adanas, njoftoi sot Drejtoria e Përgjithshme e Pyjeve.

Katër zjarre të tjera në zona të ndryshme të vendit janë vënë nën kontroll.

Zjarret që vazhdojnë të jenë aktive, ndodhen në Aksu të Antalias dhe Kozan të Adanas.

Në përpjekjet për shuarjen e zjarreve masive, po marrin pjesë rreth 1 000 punonjës, rreth 30 mjete ajrore dhe mjete të rënda pune.

Zjarri në Aksu nisi dje në mbrëmje dhe u përhap me shpejtësi për shkak të erërave të forta.

Disa banesa u evakuuan, ndërsa përkohësisht u mbyll edhe rruga Antalia-Isparta, pasi flakët arritën pranë saj.

Një tjetër zjarr në zonën e Serikut, në Antalia, është vënë nën kontroll.

Ai dëmtoi pesë banesa, të cilat nuk mund të jenë më të banueshme. Tre persona u dërguan në spital për shkak të tymit të flakëve.

Zjarret pyjore janë të zakonshme në Turqi gjatë verës, veçanërisht për shkak të thatësirës së zgjatur dhe erërave të forta.

Ministri i Pyjeve, Ibrahim Yumaklı tha se gjatë vitit 2025 në Turqi, u regjistruan më shumë se 5 000 zjarre, ndërsa 96% e tyre u shkaktuan drejtpërdrejt ose tërthorazi nga aktiviteti njerëzor. /

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu