S&P 500 6,592 ▲0.54%
DOW 46,429 ▲0.66%
NASDAQ 21,930 ▲0.77%
NAFTA 93.27 ▲3.27%
ARI 4,443 ▼2.4%
EUR/USD 1.1576 EUR/GBP 0.8652 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.9514 EUR/MKD 61.6981 EUR/RSD 117.4670 EUR/TRY 51.3822 EUR/JPY 184.28 EUR/CAD 1.5973
BTC $69,626 ▼ -2.65% ETH $2,078 ▼ -4.9% XRP $1.3751 ▼ -3.64% SOL $87.9800 ▼ -4.89%
Formacioni i mundshëm/ Silvinjo zgjedh “luftëtarët” e tij, si pritet të rreshtohen kuqezinjtë!

Në një ndeshje kaq të rëndësishme si kjo me Poloninë, ku vendoset nëse do të vazhdojë ëndrra për në Botërorin 2026 apo jo, eksperienca ka një rol kyç. Për këtë arsye trajneri i Shqipërisë, pritet të bazohet te “luftëtarët” e tij besnikë sot në mbrëmje në Varshavë.

Në portë do të jetë Tomas Strakosha dhe në mbrojtje Hysaj, Ismajli, kapiteni Gjimshiti dhe Mitaj.

Në mesfushë trajneri brazilian ka menduar të aktivizojë nga minuta e parë Asllanin në regji, Shehun dhe Laçin.

Ndonjë dyshim mund të ketë për sulmin, ku të favorizuarit janë Hoxha, Bajrami dhe Uzuni, tre lojtarë me bagazh të mirë teknik dhe të shpejtë.

Broja nuk ka gjendjen e tij optimale dhe shihet si alternativë nga stoli, nëse do të jetë e novojshme. Edhe Muçi, një nga lojtarët më në formë të Shqipërisë, pritet që të hyjë në fushë gjatë pjesës së dytë.

Formacioni i mundshëm i Shqipërisë

Strakosha

Hysaj Ismajli Gjimshiti  Mitaj

Laçi   Asllani    Shehu

Hoxha   Uzuni   Bajrami

