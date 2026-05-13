🌦️
Tiranë 14°C · Rrebesh i lehtë 13 May 2026
S&P 500 7,455 ▲0.73%
DOW 49,734 ▼0.05%
NASDAQ 26,445 ▲1.37%
NAFTA 101.12 ▼1.04%
ARI 4,696 ▲0.19%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078
₿ CRYPTO
BTC $79,585 ▼ -1.51% ETH $2,257 ▼ -1.24% XRP $1.4210 ▼ -1.44% SOL $90.9000 ▼ -4.08%
S&P 500 7,455 ▲0.73 % DOW 49,734 ▼0.05 % NASDAQ 26,445 ▲1.37 % NAFTA 101.12 ▼1.04 % ARI 4,696 ▲0.19 % S&P 500 7,455 ▲0.73 % DOW 49,734 ▼0.05 % NASDAQ 26,445 ▲1.37 % NAFTA 101.12 ▼1.04 % ARI 4,696 ▲0.19 %
EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078
13 May 2026
Breaking
Bilalli: Qeveria mashtron, integrimi varet nga ne, jo nga Sofja Propozohet rezolutë në Kuvendin e Serbisë për dënimin e krimeve serbe në Kosovë Ku u thyen raportet me Osmanin? Flet Konjufca Bregu për “Super Gol”: Sezon me ulje-ngritje, e kërkuam këtë trofe Marta Kos vjen nesër në Kosovë, zbardhet axhenda dhe takimet që do zhvillojë
Menu
Bota

Franca dënon dhunën ndaj palestinezëve në burgjet izraelite

· 2 min lexim

Franca dënoi të mërkurën raportimet për dhunë ndaj të burgosurve palestinezë në burgjet izraelite, duke i cilësuar akuzat si “jashtëzakonisht serioze” nëse konfirmohen.

Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme franceze, Pascal Confavreux, deklaroi se Parisi po ndjek nga afër situatën pas një raporti hetimor të publikuar nga The New York Times, i cili përshkruan raste të dhunës seksuale ndaj burrave, grave dhe fëmijëve palestinezë në qendrat e paraburgimit izraelite.

“Nëse këto raportime konfirmohen, këto elemente janë jashtëzakonisht serioze”, tha Confavreux, duke shtuar se Franca dënon “me termat më të ashpra përdhunimin dhe çdo formë tjetër të dhunës seksuale, përfshirë dhunën me motive politike”.

Diplomati francez komentoi gjithashtu qëndrimin e Parisit lidhur me vendbanimet izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar. Ai konfirmoi se Franca dhe Suedia kanë propozuar bashkërisht diskutime brenda Bashkimit Europian për kufizimin e tregtisë së lidhur me vendbanimet izraelite.

Sipas tij, në kushtet e zgjerimit të shpejtë të vendbanimeve dhe rritjes së dhunës nga kolonët ekstremistë në Bregun Perëndimor, të dy vendet u kanë kërkuar institucioneve europiane të propozojnë masa konkrete për kufizimin e mëtejshëm të tregtisë me vendbanimet.

Confavreux shtoi se konsultimet brenda institucioneve të BE-së po vazhdojnë dhe hodhi poshtë pretendimet se iniciativa është bllokuar nga shtetet anëtare.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu