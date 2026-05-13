Franca dënon dhunën ndaj palestinezëve në burgjet izraelite
Franca dënoi të mërkurën raportimet për dhunë ndaj të burgosurve palestinezë në burgjet izraelite, duke i cilësuar akuzat si “jashtëzakonisht serioze” nëse konfirmohen.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme franceze, Pascal Confavreux, deklaroi se Parisi po ndjek nga afër situatën pas një raporti hetimor të publikuar nga The New York Times, i cili përshkruan raste të dhunës seksuale ndaj burrave, grave dhe fëmijëve palestinezë në qendrat e paraburgimit izraelite.
“Nëse këto raportime konfirmohen, këto elemente janë jashtëzakonisht serioze”, tha Confavreux, duke shtuar se Franca dënon “me termat më të ashpra përdhunimin dhe çdo formë tjetër të dhunës seksuale, përfshirë dhunën me motive politike”.
Diplomati francez komentoi gjithashtu qëndrimin e Parisit lidhur me vendbanimet izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar. Ai konfirmoi se Franca dhe Suedia kanë propozuar bashkërisht diskutime brenda Bashkimit Europian për kufizimin e tregtisë së lidhur me vendbanimet izraelite.
Sipas tij, në kushtet e zgjerimit të shpejtë të vendbanimeve dhe rritjes së dhunës nga kolonët ekstremistë në Bregun Perëndimor, të dy vendet u kanë kërkuar institucioneve europiane të propozojnë masa konkrete për kufizimin e mëtejshëm të tregtisë me vendbanimet.
Confavreux shtoi se konsultimet brenda institucioneve të BE-së po vazhdojnë dhe hodhi poshtë pretendimet se iniciativa është bllokuar nga shtetet anëtare.
