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Bota

FRANCË – 44 të plagosur pasi treni del nga shinat në veriperëndim të vendit

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nga shinat në veriperëndim të

PARIS, 12 shtator /ATSH-DPA/ – Të paktën 44 persona janë plagosur, një prej tyre në gjendje të rëndë, pasi një tren rajonal doli nga shinat në veriperëndim të Francës.

Treni, që transportonte rreth 180 pasagjerë, po udhëtonte në linjën mes Rouen dhe Kaen kur një pjesë e tij doli nga shinat.

Sipas televizionit francez BFMTV, i cili citoi prefektin lokal, treni u përplas me një objekt ende të paidentifikuar.

Si pasojë, një vagon u përmbys, ndërsa katër vagonë të tjerë dolën nga shinat.

Një grua pësoi plagë të rënda, ndërsa 43 personat e tjerë të lënduar kanë marrë trajtim mjekësor.

Ministri francez i Transportit, Philippe Tabarot, kishte deklaruar fillimisht se rreth 20 persona ishin plagosur, por numri u rrit më vonë në 44.

Shkaqet e sakta të aksidentit dhe natyra e objektit me të cilin u përplas treni mbeten ende për t’u përcaktuar.

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