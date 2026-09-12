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Bota

SHBA – Trump viziton Irlandën, masa të forta sigurie në të gjithë vendin

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SHBA – Trump viziton Irlandën, masa

UASHINGTON, 12 shtator /ATSH-DPA/ – Presidenti amerikan Donald Trump, pritet të mbërrijë në Irlandë sot paradite, në kuadër të një vizite zyrtare që ka sjellë një nga operacionet më të mëdha të sigurisë të zhvilluara ndonjëherë nga policia irlandeze.

Presidenti Trump do të zhvillojë takime në kryeqytetin Dublin, ndërsa një pjesë e vizitës do të zhvillohet në resortin e tij të golfit në Doonbeg, në County Clare, ku po mbahet turneu Irish Open.

Kryeministri irlandez, Micheal Martin, tha se mezi pret të mirëpresë presidentin amerikan dhe të diskutojë çështje me interes të përbashkët, duke theksuar lidhjet e forta ekonomike, kulturore dhe njerëzore mes Irlandës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Presidenti Trump pritet të takohet edhe me presidenten irlandeze Catherine Connolly në rezidencën zyrtare Aras an Uachtarain në Dublin.

Connolly është shprehur më parë kritikisht ndaj presidentit amerikan.

Më pas Trump do të zhvillojë një takim me kryeministrin Martin në Farmleigh Estate.

Në programin e vizitës janë parashikuar gjithashtu aktivitete në rezidencën e ambasadorit amerikan në Irlandë, Deerfield.

Vizita zhvillohet në një atmosferë të tensionuar, pasi janë planifikuar disa protesta kundër presidentit amerikan.

Komisioneri i policisë irlandeze, Justin Kelly, deklaroi se protestat paqësore do të lejohen sa më shumë të jetë e mundur, por policia nuk do të tolerojë trazirat publike apo përpjekjet për të penguar lëvizjet e presidentit.

Zëvendëskryeministri irlandez, Simon Harris, do të jetë në aeroportin e Dublinit për të pritur Trumpin gjatë zbritjes nga “Air Force One”.

Harris e cilësoi vizitën si një mundësi për të theksuar lidhjet e thella dhe afatgjata mes dy vendeve.

Sipas Harris, SHBA-ja është partneri më i madh tregtar dhe investues i Irlandës.

Më shumë se 900 kompani amerikane punësojnë drejtpërdrejt rreth 245 mijë persona në Irlandë, ndërsa afro 800 kompani irlandeze punësojnë mbi 200 mijë persona në SHBA.

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