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FRANCË – Vidhen katër piktura të Renoir

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FRANCË – Vidhen katër piktura të

PARIS, 8 shtator /ATSH-ANSA/ – Katër vepra të piktorit francez Renoir u vodhën mbrëmë nga Muzeu Renoir në Cagnes-sur-Mer, në Rivierën Franceze.

”Një nga veprat e vjedhura nga muzeu u braktis nga hajdutët gjatë arratisjes së tyre”, njoftoi kryetari i bashkisë, Bryan Masson.

Të dy hajdutët, të parë në kamerat e mbikëqyrjes arritën të larnga vendi i ngjarjes. Kryetari i bashkisë vlerësoi vlerën e veprave të artit të vjedhura në afërsisht 9 milionë euro.

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