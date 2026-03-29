S&P 500 6,369 ▼1.67%
DOW 45,167 ▼1.73%
NASDAQ 20,948 ▼2.15%
NAFTA 102.18 ▲2.55%
ARI 4,506 ▼0.42%
EUR/USD 1.1520 EUR/GBP 0.8670 EUR/CHF 0.9189 EUR/ALL 96.0295 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4272 EUR/TRY 51.2148 EUR/JPY 184.35 EUR/CAD 1.5986
BTC $65,930 ▼ -0.76% ETH $1,981 ▼ -0.81% XRP $1.3268 ▼ -0.58% SOL $81.2800 ▼ -1.11%
S&P 500 6,369 ▼1.67 % DOW 45,167 ▼1.73 % NASDAQ 20,948 ▼2.15 % NAFTA 102.18 ▲2.55 % ARI 4,506 ▼0.42 % S&P 500 6,369 ▼1.67 % DOW 45,167 ▼1.73 % NASDAQ 20,948 ▼2.15 % NAFTA 102.18 ▲2.55 % ARI 4,506 ▼0.42 %
EUR/USD 1.1520 EUR/GBP 0.8670 EUR/CHF 0.9189 EUR/ALL 96.0295 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4272 EUR/TRY 51.2148 EUR/JPY 184.35 EUR/CAD 1.5986 EUR/USD 1.1520 EUR/GBP 0.8670 EUR/CHF 0.9189 EUR/ALL 96.0295 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4272 EUR/TRY 51.2148 EUR/JPY 184.35 EUR/CAD 1.5986
29 Mar 2026
Fuqitë europiane shprehin shqetësim për projektligjin izraelit për dënimin me vdekje

Franca, Gjermania, Italia dhe Britania paralajmërojnë për karakter diskriminues të ligjit ndaj palestinezëve

· 2 min lexim
Ministri izraelit i Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir, ka nxitur zgjerimin e ligjeve të Izraelit për dënimin me vdekje [Dosja: Amir Cohen/Reuters]

Katër vende kryesore europiane – Franca, Gjermania, Italia dhe Mbretëria e Bashkuar – kanë shprehur “shqetësim të thellë” për një projektligj në Izrael që synon zgjerimin e aplikimit të dënimit me vdekje, duke paralajmëruar se ai mund të prekë në mënyrë disproporcionale palestinezët.

Në një deklaratë të publikuar nga Ministria e Jashtme e Gjermanisë, ministrat e jashtëm të këtyre vendeve theksuan se projektligji paraqet një karakter “de facto diskriminues” dhe rrezikon të minojë angazhimet e Izraelit ndaj parimeve demokratike.

Projektligji, i propozuar nga qeveria e djathtë ekstreme në Izrael, pritet të kalojë në leximin e dytë dhe të tretë në parlamentin izraelit, Knesset, gjatë ditës së hënë. Nëse miratohet, ai pritet të përballet me sfida ligjore dhe të shqyrtohet nga Gjykata e Lartë.

Debati për këtë ligj zhvillohet në një kohë kur operacionet ushtarake të Izraelit në Gaza vazhdojnë dhe ndërkohë që në Bregun Perëndimor raportohet për rritje të dhunës nga ushtria dhe kolonët izraelitë ndaj palestinezëve.

Organizata Amnesty International ka paralajmëruar më herët se ky projektligj, i mbështetur nga figura të qeverisë si ministri i Sigurisë Kombëtare Itamar Ben-Gvir, mund ta shndërrojë dënimin me vdekje në një “mjet tjetër diskriminues” në sistemin izraelit.

Sipas organizatës, ndryshimet e propozuara do të kufizonin hapësirën e gjykatave për të marrë parasysh rrethana individuale apo faktorë lehtësues, duke e bërë dënimin maksimal më të lehtë për t’u aplikuar.

Edhe Këshilli i Europës reagoi përmes kreut të tij, Alain Berset, i cili i bëri thirrje Izraelit të heqë dorë nga projektligji, duke theksuar se organizata kundërshton dënimin me vdekje “në çdo vend dhe në çdo rrethanë”.

