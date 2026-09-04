Futboll i femrave/ Vllaznia kampione, drejt tërheqjes nga kampionati
Një lajm i papritur vjen nga Shkodra, ku mediet lokale raportojnë se Vllaznia e futbollit të femrave nuk do të marrë më pjesë në kampionat. Lajmi pritet që të marrë formë zyrtare sot, pasi drejtuesit e skuadrës kanë planifikuar një komunikim me mediet.
Po sipas medieve lokale në Shkodër, situata te Vllaznia nuk ka qenë e qetë dhe klima jo pozitive. Më shumë detaje pritet të mësohen pas komunikimit që do të kenë drejtuesit e Vllaznisë, skuadrës kampione që ka mbretëruar në futbollin e femrave, duke fituar 13 tituj kampionë.
Vllaznia ka shkuar po ashtu deri në fazën e grupeve të Champions League, ku është ndeshur me skuadra si Real Madrid, PSG, Çelsi, Juventus, Inter etj, prandaj dhe ky vendim për të mos marrë pjesë në kampionat i ka shtangur të gjithë.
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