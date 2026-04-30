Gara për trajnerin e ri të Real Madrid, Jurgen Klopp merr vendimin e tij final
Emri i Jurgen Klopp është lakuar gjithë këto kohë si një nga kandidatët kryesor për të marrë drejtimin e Real Madridit në fund të këtij sezoni, pasi të largohet Alvaro Arbeloa.
Sipas raportimeve të fundit të AS, trajneri gjerman ka njofruar drejtuesit e Real Madridit se nuk është i interesuar për të marrë drejtimin e klubit të tyre.
Sipas raportimit në fjalë, Klopp do të hiqte dorë nga posti drejtues që ka aktualisht te Rdd Bull, vetëm nëse i besohet stoli i Gjermanisë.
Në anën tjetër, drejtuesit e “Los Blancos” duhet të zgjedhin një emër mes alternativave të tjera si Jose Mourinho, Mauriscio Pochettino dhe Ddider Deschamps.
